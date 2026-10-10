  • Новость часаУшаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Гордые британские евреи» пошли против Израиля
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    Психотерапевт Кульгавчук: Быстрые удовольствия приводят к «эмоциональной тупости»
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов
    Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов
    Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    16 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    10 октября 2026, 04:26 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Ивано-Франковске и Николаеве на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Антон Антонов

    Серии взрывов произошли в Ивано-Франковске и Николаеве на фоне объявленной в ряде регионов Украины воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    В Ивано-Франковской и Николаевской областях Украины был объявлен режим воздушной тревоги, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Сирены также прозвучали еще в нескольких областях Украины, включая Киевскую. Позднее воздушная тревога, объявленная в столице страны, была отменена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска нанесли удар по складам «Новой почты» на Украине.

    В пятницу взрыв прогремел в Киеве.

    9 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине

    Axios: США предложат в Майами новые идеи для завершения украинского конфликта

    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими и европейскими чиновниками в Майами для презентации новых предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    Встреча пройдет в пятницу. Американская сторона планирует представить инициативы, направленные на выход из тупика в украинском конфликте до наступления зимы, пишет Axios.

    Одной из идей является частичное прекращение огня для защиты энергетической инфраструктуры и обеспечения безопасности поставок зерна. Администрация Дональда Трампа рассчитывает достичь дипломатического прорыва до промежуточных выборов в Конгресс. В консультациях примут участие представители Великобритании, Франции, Германии, а также НАТО и ЕС.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с Вашингтоном возможности частичного перемирия. «Что касается того, что может быть реалистичным или более реалистичным, я пока не готов сказать. Я не хочу говорить что-то, а потом Россия, как всегда, сделает наоборот назло. Так что давайте подождем и посмотрим», – заявил он.

    Ожидается, что до конца октября Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву для продолжения переговоров. В четверг они представили свои наработки американскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинская сторона назвала состав своей делегации на переговорах в Майами. В среду МИД России назвал циничными призывы Киева к перемирию в Черном море. Индия раскрыла детали собственного плана по мирному урегулированию.

    Комментарии (15)
    9 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника

    Атака БПЛА вывела из строя модули дата-центра «Яндекса» в Калуге

    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадала часть инфраструктуры дата-центра компании «Яндекс» в Калуге, заявили в компании в пятницу.

    Несколько модулей вычислительного комплекса в Калуге оказались полностью выведены из строя после удара беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Яндекс».

    «В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», – заявили в пресс-службе.

    В компании отметили, что на месте происшествия находятся экстренные службы и специалисты организации. Представители «Яндекса» подчеркнули отсутствие пострадавших и добавили, что безопасность людей остается главным приоритетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек. В четверг пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты». Эти перебои произошли из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

    Комментарии (13)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США

    Политолог Корнилов: Зеленский рискует нарваться на месть Рубио и Трампа

    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский вновь включается в избирательную кампанию в США на стороне демократов, открыто критикуя администрацию Дональда Трампа. Однако эта стратегия в очередной раз обернется провалом для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он объяснил резкий ответ Зеленского на слова американского госсекретаря о тупике в конфликте на Украине.

    «Ответ Владимира Зеленского на слова Марко Рубио о «стратегическом тупике» на Украине – не проявление отчаяния, а очередной политический расчет, который, вероятно, обернется новым просчетом», – считает политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Зеленский вновь пытается вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу, фактически делая ставку на демократов накануне выборов в Конгресс.

    «С приближением выборов в Конгресс Зеленский начал открыто критиковать Белый дом и его команду, тем самым подыгрывая нарративам Демпартии. Он снова делает ставку на эту политическую силу в надежде, что на этот раз его стратегия окажется успешной. Аналогичный подход он демонстрировал во время прошлой президентской гонки в Штатах, но тогда эта ставка не сыграла», – уточнил собеседник.

    Как полагает эксперт, и на этот раз расчет Зеленского вряд ли оправдается. «Судя по всему, в его команде не хватает профессиональных внешнеполитических экспертов – иначе ему бы объяснили два ключевых момента. Во-первых, после ноября Трамп по-прежнему останется президентом. Во-вторых, новый состав Конгресса соберется лишь в следующем году», – указал Корнилов.

    Кроме того, даже если республиканцы утратят большинство в обеих палатах, а возможности Трампа для проведения своей политики окажутся ограничены, президент США сохранит значительное влияние на ситуацию. В частности, он сможет определять объемы финансовой и военной помощи Украине. «В итоге, как это нередко бывало раньше, Зеленский, пытаясь сделать ставку на предполагаемого победителя, рискует вновь остаться в лузерах», – сыронизировал аналитик.

    Впрочем, последствия нынешнего конфликта Зеленского с американской администрацией будут зависеть от реакции самого Вашингтона. Многое определит то, как на заявления украинского лидера отреагируют американские СМИ и представители Демпартии. «Если информация дойдет до Трампа – например, если скандал получит дальнейшее развитие, – не исключено, что президент США придет в ярость и распорядится принять меры в отношении Зеленского», – рассуждает эксперт.

    Политолог считает, что Россия также может повлиять на развитие этой истории, поддерживая внимание западной аудитории к конфликту между Киевом и Вашингтоном. «Все зависит от того, как мы будем поддерживать эту информационную волну на Западе. Необходимые инструменты у нас есть», – отметил Корнилов.

    Вместе с тем эксперт допускает, что заявления Зеленского могут остаться без внимания Трампа, занятого другими проблемами. Однако для Марко Рубио эта история может иметь более долгосрочное значение. «Я допускаю, что в скором времени он отойдет от команды Трампа и начнет свою будущую президентскую кампанию. Рубио – более мстительный и злопамятный. Другой вопрос, конечно, где будет Зеленский, когда госсекретарь потенциально сможет претендовать на пост президента США?» – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский резко ответил на слова госсекретаря США Марко Рубио о «стратегическом тупике» в переговорах по Украине. По его мнению, тупика нет, а происходящее объясняется «нежеланием» Вашингтона помогать Киеву. «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют в угол… понимаете, нельзя договариваться с русскими, с одной стороны, о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны, говорить, что мы в каком-то дипломатическом тупике», – заявил Зеленский.

    Он также потребовал усилить антироссийские санкции и расширить военную помощь Украине. «Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Starlink Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть когда оно вам нужно – значит, оно работает. Для них это ничего не стоит помочь Украине. И я откровенно говорил: дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать в небе», – сказал Зеленский.

    Критика в адрес американской администрации прозвучала накануне встречи представителей Киева с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. По информации Axios, стороны обсудят «новые идеи и предложения» по урегулированию конфликта на Украине.

    В состав украинской делегации войдут глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) и первый замглавы ОП Сергей Кислица. К консультациям также присоединятся советники по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также официальные лица из НАТО и ЕС.

    Жалобы Зеленского на заявления Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, считает кипрский журналист Алекс Христофору. «Лучше беги, Зеленский», – подчеркнул он.

    В Кремле, в свою очередь, согласились с оценкой Рубио относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. «Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим… Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 05:42 • Новости дня
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жалобы Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    «Рубио выступил с большой речью в Акрополе в Афинах, это была эпическая речь, на которую среагировал и Зеленский, резко возразив Рубио. Такая истерика дорого обойдется Киеву, так что лучше беги, Зеленский», – заявил Христофору, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, госсекретарь США пытался подтолкнуть Запад к началу диалога с Россией, что могло задеть Киев. Христофору добавил, что Европа может прекратить спонсировать конфликт и начать договариваться, что вызывает ярость у Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг госсекретарь США Марко Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине. США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

    Комментарии (4)
    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

    Комментарии (2)
    9 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике

    Зеленский заявил о провале подготовки Киева к ударам по энергообъектам

    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в почти полном невыполнении задач по подготовке города к ударам по энергетической инфраструктуре.

    «Отдельно определили задачи по Киеву – из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов», – заявил Зеленский. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Виталий Кличко объяснил потерю доверия Запада коррупцией в окружении Владимира Зеленского.

    В четверг он заявил о переходе Киева в режим «выживания».

    В начале месяца The New York Times отметила, что слова мэра указывают на конец периода безопасности в украинской столице.

    Комментарии (3)
    9 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    @ Olexandr17/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по порту Николаева, поразив сухогруз с военными грузами для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате атаки на объекты в порту Николаева был поражен сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные превратили сухогруз ВСУ в «водовоз».

    Во вторник ВС России поразили танкер с горючим для украинской армии в порту Южный.

    В тот же день войска ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Одесской области.

    Комментарии (17)
    10 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что во время разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом значительная часть беседы была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине.

    При этом, как отметил Ушаков, было подчеркнуто, что ранее Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров, но сейчас ситуация изменилась, сообщается на сайте Кремля.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму. Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса»

    «Яндекс» договорился с провайдерами об ускоренном переносе сервисов клиентов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    «Яндекс» достиг договоренностей с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов после атак беспилотников на свои дата-центры.

    «Яндекс» после атак беспилотников на свои дата-центры договорился с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов, сообщили в компании ТАСС.

    «Мы договорились с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры», – заявили в компании.

    Там также отметили, что для этих целей были выделены дополнительные команды специалистов, предложены гибкие финансовые условия и упрощено подключение. Эти меры позволят клиентам перенести инфраструктуру без излишних бюрократических процедур.

    В компании надеются, что принятое решение поможет сократить перебои в работе сервисов и максимально быстро восстановить их доступность для пользователей.

    В пятницу в «Яндексе» затруднились назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Утром дата-центр компании в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

    В четверг Украина ударила по дата-центру «Яндекса» в Рязанской области.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже

    В Австрии за шпионаж задержали двух украинских силовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ.

    Австрийский журналист Кристоф Бендас подтвердил информацию о задержании в Австрии двух украинских силовиков и двух сотрудников издания «Украинская правда» Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, сообщает «Страна.ua».

    По данным австрийского журналиста, представителей СМИ уже отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Оставшиеся под стражей украинские военные полицейские выполняли свои задачи без уведомления местных властей.

    Как пишет украинский Telegram-канал, задержанные силовики прибыли в Вену для установления местонахождения бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции.

    Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины.

    До этого власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.

    Ранее Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.

    В Сумской области за последние сутки взят под контроль населенный пункт Кияница, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе также было взято под контроль Аннополье в Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    За неделю в этом районе противник потерял свыше 275 боевиков, три бронемашины и три наземных робототехнических комплекса.

    Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 414 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1360 военнослужащих, 35 бронемашин, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса, перечислили в Минобороны.

    Кроме того, в Харьковской области за последнюю неделю установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья

    В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1850 военнослужащих, 15 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне армия России зачистила от противника харьковское Аннополе.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Президент Чехии разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ

    Президент Чехии Павел разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году президент Чехии Петр Павел удовлетворил просьбы 23 граждан республики, разрешив им официально присоединиться к украинским вооруженным силам, пишет портал Denik N.

    В этом году чешские власти одобрили чуть более половины прошений от граждан, желающих отправиться в зону боевых действий на стороне Киева. «Президент Петр Павел разрешил в этом году двадцати трем гражданам Чехии вступить в ряды украинских вооруженных сил. Всего в этом году Павел получил от сограждан 42 обращения с просьбой о разрешении вступить в ряды ВСУ», – цитирует РИА «Новости» заявление пресс-секретаря чешского лидера Войтеха Шелиги со ссылкой на портал Denik N.

    Согласно законодательству республики, граждане Чехии имеют право служить в вооруженных силах другого государства исключительно после получения официального разрешения от главы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Колумбия в ООН призвала вернуть завербованных на Украине наемников.

    Летом глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности украинских боевиков к терроризму в Африке.

    Весной ВСУ перебросили колумбийских наемников под Сумы.

    Комментарии (6)
    9 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Украинские военные убили бабушку с пятью внуками в Харьковской области

    Солдаты ВСУ убили пожилую женщину и пять ее внуков в Харьковской области

    Украинские военные убили бабушку с пятью внуками в Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В населенном пункте Приколотное Харьковской области украинские военные убили пожилую женщину и пятерых ее внуков, сообщили российские силовые структуры.

    Солдаты ВСУ жестоко расправились с бабушкой и ее внуками в поселке Приколотное, передает ТАСС. «Обстановка в поселке Приколотное требует отдельного внимания. Поступила информация о зверском убийстве украинскими националистами пожилой женщины и пяти ее внуков», – заявил агентству представитель российских силовых структур.

    По предварительным данным силовиков, в этом же населенном пункте скрываются бывшие заключенные, дезертировавшие из рядов украинской армии. Они организовали в подвалах Приколотного тайники с оружием, которое частями переправляют в Харьков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

    В тот же день в МИД России назвали военным преступлением атаки украинских войск на медиков.

    В августе посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Запад покрывает преступления Киева в Старобельске.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения в Доброполье

    В Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) подразделения 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию были пресечены, отметили в Минобороны.

    С начала окружения противника в Доброполье уничтожены свыше 520 боевиков, бронемашина и шесть пикапов, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» за прошедшую неделю потери украинских вооруженных формирований составили более 3415 военнослужащих, 23 бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии и 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли плен отступлению.

    Накануне ВС России овладели спортивным комплексом и стадионом в Доброполье.

    Днем ранее сообщалось, что ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков о разговоре Путина и Трампа: Никто не хотел класть трубку
    Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    Захарова объяснила опасность политика Гитлера Муссолини из Перу
    Второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве
    Экс-хоккеист сборной СССР Татаринов выставил на продажу свои медали

    Россия обеспечила себя мясом

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации