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Житель Брянской области пострадал при атаке украинского беспилотника
Украинский беспилотник ранил мужчину при ударе по дому в Брянской области
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил, что местный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом.
Украинский беспилотник атаковал частный дом в Стародубском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«В селе Лужки Стародубского района украинский беспилотник атаковал частное домовладение. В результате удара ранения получил 52-летний местный житель, хозяин дома», – заявил глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье 32-летний житель села Кистер Погарского района Брянской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника.
В субботу мирный житель пострадал при ударе украинского дрона по частному дому в селе Алешковичи Суземского района.
Ранее 42-летний мужчина получил осколочные ранения при взрыве украинского беспилотника в селе Витемля Погарского района.