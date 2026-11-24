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Врач назвал снижающие вязкость крови и риск тромбов продукты
Врач Умнов посоветовал есть жирную рыбу для снижения риска тромбоза
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что регулярное употребление жирной рыбы способствует снижению вязкости крови и риска образования тромбов.
Жирная рыба, такая как скумбрия, сельдь и лосось, содержит омега-3 кислоты, полезные для сердечно-сосудистой системы, передает «Лента. Ру». Употреблять этот продукт рекомендуется не реже двух раз в неделю.
Для поддержания нормального артериального давления полезны бананы, свекла и листовая зелень, богатые калием и магнием. Овсянка и другие цельнозерновые крупы помогают снизить уровень холестерина за счет клетчатки, а орехи укрепляют сосуды. Оливковое масло, ягоды и цитрусовые насыщают организм антиоксидантами и флавоноидами, тогда как чеснок повышает эластичность сосудов.
Специалист также рекомендовал ограничить потребление соли до одной чайной ложки в день, отказаться от алкоголя, сахара, трансжиров, сосисок и копченостей. Наибольшую защиту для здоровья обеспечивает не добавление отдельных продуктов, а комплексное изменение рациона питания в сочетании с консультациями лечащего врача.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о негативном влиянии лишнего веса на кровоснабжение головного мозга.
Также эндокринолог и диетолог Павел Баранов сообщил о связи избыточной окружности талии с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова посоветовала добавить в рацион жирную рыбу для укрепления иммунитета.