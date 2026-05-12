Диетолог назвала суточную норму клетчатки для снижения аппетита

Диетолог Игнатикова назвала суточную норму клетчатки для снижения аппетита
Достаточное потребление пищевых волокон помогает контролировать чувство голода, улучшает состав кишечной микрофлоры и положительно влияет на общее самочувствие человека, рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.
Средний рацион современного человека содержит лишь 10-15 граммов клетчатки в сутки, тогда как норма составляет от 20 до 30 граммов. Людям с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет или атеросклероз, требуется еще больше пищевых волокон.
«Большое употребление клетчатки влияет на аппетит, так как физическим путем будет происходить растяжение стенок желудка, в головной мозг будут поступать импульсы о том, что наступило насыщение, и таким образом человек будет меньше съедать продуктов с высокой калорийностью», – пояснила врач радио Sputnik.
Кроме того, нормальное количество клетчатки в рационе меняет состав кишечной микробиоты.
Микрофлора кишечника является основным потребителем клетчатки, и в процессе ее переработки вырабатываются важные химические вещества, включая витамины группы В и витамин К. Также синтезируются гормоноподобные соединения, способные улучшать настроение и общее самочувствие. Наибольшее количество клетчатки содержится в продуктах растительного происхождения.
Среди лидеров по содержанию пищевых волокон Игнатикова назвала крестоцветные овощи, включая белокочанную, цветную капусту и брокколи, а также салатную зелень, бобовые, зеленый горошек и кукурузу.
Эти продукты обладают низкой калорийностью, но богаты полезными веществами. Однако диетолог предупредила, что избыток клетчатки может привести к вздутию и болям в животе.
