Сибига призвал ЕС стать посредником в переговорах с Москвой об аэропортах
Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры с Россией, сделав первый шаг в виде взаимного прекращение нападений на аэропорты обеих сторон, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига газете Politico.
Идея, выдвинутая министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, предоставила бы европейским лидерам конкретную роль в дипломатии в то время, когда переговоры между Москвой и Киевом под руководством США замедлились.
«Вероятно, Европе нужна новая роль в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытаемся урегулировать или добиться так называемого прекращения огня в аэропортах», – заявил Сибига изданию Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Предложение будет сосредоточено на ограниченном соглашении между Москвой и Киевом о ненанесении ударов по аэропортам. Сибига заявил, что у российский президент Владимира Путина может быть стимул к участию в такой сделке, поскольку крупные российские транспортные узлы, включая московский Международный аэропорт Шереметьево и петербургский аэропорт Пулково, становятся уязвимыми, пишет газета.
«Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить [прекращение огня в аэропорту]», – сказал Сибига, добавив, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.
Но Киев не просит Европу заменить Вашингтон. Напротив, по словам Сибиги, любые европейские усилия должны укреплять дипломатию под руководством США и избегать создания конкурирующих направлений.
«Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой или альтернативой», – уточнил украинский министр, подчеркнув, что Европа должна говорить «единым голосом».