«Северяне» узнали, как при попытке форсировать Псёл ВСУ дронами убили своих солдат
Российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили на Сумском направлении в Шосткинском районе боестолкновения между украинскими националистами, несколько штурм-групп ВСУ снова безуспешно пытались форсировать Псёл, став жертвами своих же операторов БПЛА.
«В районе Запселья несколько штурмовых групп ВСУ вновь безуспешно пытались форсировать Псёл: вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной Северянам территории», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
«Северяне» добавили, что солдаты 299-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ продолжают наведываться в Сумской район, откуда возвращаются единицы авиаторов.
При этом в районе Рясного несколько боевых групп теробороны ВСУ самовольно оставили позиции, сбежав в ближайшие лесные массивы.
На Волчанском направлении ВСУ выстраивают новую оборонительную модель, оборудуя укрепления вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук, перебрасывая расчеты артиллеристов и операторов БПЛА на фланги, рассказали «Северяне».
Российские бойцы считают, что ВСУ рассчитывают остановить войска «Севера» на рубеже Широкое-Гонтаровка-Погорелое и атаковать штурмовиков с флангов артиллерийскими ударами и дронами.
В районе Волоховки ВСУ пытались перебросить штурмовую группу на противоположный берег реки Волчья, что своевременно было вскрыто российскими разведчиками, а националисты из-за этого сбежали в обратном направлении.
