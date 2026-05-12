    Демографический обвал Украины лишь усилится после войны
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате
    Эксперт объяснил нежелание Дурова поздравлять россиян с 9 Мая
    ВСУ за неделю атаковали не менее 20 регионов России
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    Суд арестовал недвижимость по делу с участием Ермака
    Британия объявила о самых «жестких санкциях» против десятков россиян
    В России назвали наиболее страдающие от дефицита кадров отрасли
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    12 мая 2026, 08:19 • Новости дня

    Израильская авиация за сутки атаковала 38 ливанских поселений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация атаковала 38 населенных пунктов на юге и востоке Ливана, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Израильская боевая авиация в понедельник нанесла удары по 38 населенным пунктам на юге и востоке Ливана, передает РИА «Новости».

    Ливанский военно-полевой источник уточнил: «Вражеской авиацией были атакованы 36 поселений на юге Ливана и два населенных пункта на востоке страны».

    Помимо этого, израильская артиллерия обстреляла 14 ливанских населённых пунктов. В приграничном городе Хиям израильские военные с помощью минирования разрушили несколько жилых домов.

    По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала марта число погибших в результате израильских атак достигло 2879 человек, еще 8730 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская боевая авиация атаковала 28 населенных пунктов на юге Ливана.

    Минздрав республики заявил о гибели 2846 человек из-за массированных обстрелов.

    Очередные удары израильской армии унесли жизни еще 41 человека вопреки действующему перемирию.

    10 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Тегеран пригрозил уничтожить военные корабли Британии и Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Появление иностранных военных судов в акватории Ормузского пролива приведет к немедленной реакции вооруженных сил исламской республики и стремительной эскалации регионального кризиса, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    Присутствие флота Британии и Франции в Ормузском проливе встретит незамедлительный ответ со стороны иранских военных, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади подчеркнул, что подобные действия ведут к милитаризации жизненно важного морского пути.

    «Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства… в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны вооруженных сил Ирана», – написал дипломат в соцсети.

    Ранее министерство обороны Франции сообщило об отправке авианосца «Шарль де Голль» в Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Тегерану план франко-британской миссии в Ормузском проливе.

    Иранский посол в Италии Мохаммад Реза Сабури назвал неприемлемым любое иностранное вмешательство в регионе.

    Вооруженные силы исламской республики пригрозили военным кораблям ударами за несогласованное пересечение акватории.

    10 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    @ Iranian Government/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

    Информацию о встрече главнокомандующего с военным руководством передала гостелерадиокомпания исламской республики, сообщает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи представил верховному лидеру Хаменеи доклад о состоянии армии. «На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам», – говорится в официальном сообщении.

    В своем докладе Абдоллахи отметил отличную оборонительную и наступательную готовность иранских сил. Он подчеркнул наличие стратегических планов и необходимого вооружения для противостояния США и Израилю, добавив, что в случае агрессии армия ответит быстро и мощно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране перешла к сторонникам жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции.

    При атаке на свою резиденцию верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил серьезные ожоги лица.

    Власти исламской республики заранее подготовили список потенциальных целей для новых ударов по американским и израильским объектам.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.

    10 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Иран передал Пакистану ответ на предложения США
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта.

    Исламская Республика передала пакистанской стороне свой ответ на американские предложения по завершению противостояния, передает РИА «Новости». Ранее, третьего мая, Вашингтон направил Исламабаду реакцию на иранскую инициативу, которая включала 14 пунктов.

    «Ответ Исламской Республики Иран на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская Республика передала Исламабаду текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    Инициатива Тегерана подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об отсутствии вопросов по ядерной сфере в данном мирном плане.

    11 мая 2026, 00:32 • Новости дня
    Иран отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран в ответ на предложение США по мирному урегулированию отказался выполнять требование Вашингтона о демонтаже своих ядерных объектов, пишет Wall Street Journal.

    При этом, по данным издания, Иран готов пойти на определенные компромиссы. Так, иранская сторона согласна приостановить процесс обогащения урана. Однако Тегеран не устраивает срок в 20 лет, на котором настаивают Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    В качестве альтернативы власти Ирана предлагают переработать часть имеющихся запасов урана для снижения уровня его обогащения. Оставшееся топливо планируется передать третьей стороне под строгие гарантии возврата в случае провала переговоров или выхода США из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом.

    10 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Военными США в ходе морской блокады Ирана перехвачено более 60 торговых судов, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщил в соцсети X, что для выполнения этой задачи задействовано свыше 20 военных кораблей. Американские военные принудительно изменили маршруты 61 коммерческого судна. Кроме того, четыре единицы торгового морского транспорта были выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. Американское военное руководство анонсировало отправку 15 тыс. солдат в Ормузский пролив.

    10 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    Wall Street Journal заявила о «пропаже» верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «пропал без вести» именно тогда, когда он требуется переговорщикам, пишет Wall Street Journal.

    «Верховный лидер Ирана пропал без вести именно тогда, когда переговорщикам он нужен больше всего», – пишет Wall Street Journal.

    Издание заявило, что иранское руководство столкнулось с серьезной проблемой при попытках договориться о прекращении боевых действий, так как новый руководитель хранит молчание.

    По данным американских и иранских чиновников, он получил тяжелые ранения в результате февральского авиаудара. Эта атака унесла жизни его супруги, сына и отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

    С момента нападения граждане страны не видели своего нового руководителя вживую. Издание пишет, что общественности демонстрируют лишь текстовые послания, а также фотографии, вероятно, отредактированные искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что провел очную встречу с раненым руководителем страны Моджтабой Хаменеи. При атаке на свою резиденцию верховный лидер получил сильные ожоги лица. СМИ заявляли, что после гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в государстве сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    10 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американское судно в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В акватории Персидского залива иранские ударные беспилотники атаковали коммерческое судно, принадлежащее транспортной компании из Соединенных Штатов.

    Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Инцидент произошел недалеко от Дохи.

    «Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», – сообщил глава компании в комментарии телеканалу. На борту находились 23 члена экипажа, никто из моряков не пострадал.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля, когда США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов. В ответ на это американская сторона начала блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные применили беспилотники против американского флота.

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ракетный удар по кораблю США в Ормузском проливе.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    10 мая 2026, 05:58 • Новости дня
    Власти Израиля построили секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу, предназначенную для проведения воздушных операций против иранских объектов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников.

    По данным Wall Street Journal, «Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне для ведения воздушных атак против Ирана и нанесения ударов по иракским военным, которые почти обнаружили ее в начале войны», передает РИА «Новости»

    Тайный объект играл роль логистического хаба для израильской авиации и служил местом дислокации спецназа. На базе дежурили поисково-спасательные команды, готовые искать катапультировавшихся летчиков из сбитых самолетов. Там же находились бойцы, обученные диверсиям на территории противника.

    Весной базу едва не раскрыли из-за местного пастуха, который заметил необычную активность вертолетов. Иракские солдаты выдвинулись на проверку, но израильская авиация сдержала их продвижение ударами с воздуха.

    Точное местоположение военного центра остается неизвестным. При этом отмечается, что после крушения американского истребителя F-15 возле Исфахана Израиль предлагал США помощь, однако американцы спасли двух летчиков самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти еврейского государства обсуждают с Вашингтоном возможность нанесения новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре.


    9 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин сообщил о предложении по вывозу обогащенного урана из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    «Такой опыт есть, мы и сейчас готовы повторить этот опыт… Наши предложения лежат на столе, мне кажется, это хорошее предложение», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Нам ничего не нужно. Это не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и говорить, мол, без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации», – сказал Путин.

    США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию, но затем Вашингтон передумал, заявил Путин. Он добавил, что Иран не без основания доверяет России в ядерной сфере.

    Кроме того, российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью бывшего секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Президент охарактеризовал погибшего как человека, с которым можно было выстраивать конструктивный диалог, отметив его умение слушать и адекватно реагировать на обсуждаемые вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Али Лариджани в марте подтвердил информацию о его гибели. Путин направил верховному лидеру Ирана послание с соболезнованиями.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о готовности Москвы принять излишки обогащенного урана.

    11 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    Press TV: Иран счел требования США чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Ирана ответило отказом на мирное предложение Соединенных Штатов, поскольку посчитало требования США чрезмерными, сообщает Press TV.

    По мнению властей, принятие предложений США «означало бы подчинение чрезмерным требованиям» американской администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    Встречный проект содержит жесткое финансовое условие для нормализации диалога. Иран настаивает на обязательной выплате Вашингтоном военных репараций, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона. Президент США Дональд Трамп назвал ответ иранской стороны совершенно неприемлемым. Программа мирного разрешения конфликта от исламской республики включает в себя выплату репараций.

    10 мая 2026, 01:19 • Новости дня
    Bloomberg указало на быстрое сокращение мировых запасов нефти
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые запасы нефти стремительно сокращаются, что связано с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и ограничениями судоходства в Ормузском проливе, передает Bloomberg.

    По оценкам инвестиционного банка Morgan Stanley, с 1 марта по 25 апреля глобальные резервы уменьшались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель значительно превышает предыдущие значения. Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что текущие объемы сырья приблизились к минимальным отметкам с 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Быстрое истощение запасов создает серьезные риски еще более резких скачков цен и возникновения дефицита. Эксперты отмечают, что правительства стран мира едва ли смогут эффективно смягчить последствия этой ситуации. Даже после окончания конфликта на рынке может сохраниться крайне нестабильная обстановка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мировые запасы нефти сократились на рекордные 200 млн баррелей. Добыча сырья странами ОПЕК упала до самого низкого показателя с 1990 года. Глобальные резервы энергоносителей достигли минимального уровня за последние восемь лет.

    10 мая 2026, 08:00 • Новости дня
    Обострение на Ближнем Востоке вызвало дефицит серной кислоты

    WSJ: Кризис вокруг Ирана взвинтил мировые цены на серную кислоту

    Tекст: Антон Антонов

    Напряженность в Персидском заливе спровоцировала масштабные перебои в глобальных поставках серной кислоты, пишет Wall Street Journal.

    Значительная доля этого вещества традиционно поступает с нефтеперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Химикат критически важен для производства удобрений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    «Война в Персидском заливе и новые китайские ограничения на экспорт привели к резкому росту цен на серную кислоту и вызвали опасения по поводу доступности химического вещества, от которого зависит мир в производстве продуктов питания, металла, бумаги, компьютерных чипов и чистой воды», – говорится в публикации.

    Глава компании Acuity Commodities Фреда Гордон пояснила, что угроза дефицита на рынке удобрений заставила Китай, являющийся крупнейшим производителем кислоты, ввести экспортные ограничения. Это решение дополнительно подстегнуло рост цен и усугубило нехватку сырья. По оценке эксперта агентства Argus Сары Марло, от сокращения китайских поставок сильнее всего могут пострадать экономики Чили и Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте уже сообщалось о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки серной кислоты. Кроме того, в Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия.

    10 мая 2026, 23:48 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций

    Tasnim: Иран потребовал от США гарантий ненападения и отмены санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом, передает Tasnim со ссылкой на источник.

    Переданный Тегераном документ содержит требование разморозки зарубежных активов и прекращении морской блокады. Инициатива также предполагает снятие запрета на продажу нефти со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран», – сообщил источник агентства.

    Кроме того, Иран считает необходимыми отмену санкций США, «прекращение войны на всех фронтах и установление контроля Ирана над Ормузским проливом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны. Иранская программа мирного разрешения конфликта включает четырнадцать пунктов. Иранская армия перекрыла Ормузский пролив для союзников США.

    9 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал противостояние Ирана и США тяжелым конфликтом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода дал оценку ближневосточному кризису, назвав конфликт между Ираном и США очень сложным.

    «Что касается Ирана и США: очень тяжелый и сложный конфликт», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин выразил надежду на то, что противостояние вокруг Ирана будет прекращено в кратчайшие сроки. При этом он подчеркнул важность того, чтобы любые достигаемые договоренности учитывали интересы всех государств и народов ближневосточного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможны четыре варианта завершения конфликта: быстрое мирное соглашение и открытие Ормузского пролива; долгие переговоры; эскалация военного конфликта с новыми разрушениями инфраструктуры; затяжной кризис с обвалом потребления.

    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    Экс-главу офиса Зеленского обвинили в финансовых махинациях
    США сократили помощь Украине на 99%
    Король Малайзии получил в подарок российский лимузин Aurus
    В МИД ответили Каллас цифрами о росте экономики Грузии
    Российские военные показали украинским операторам дронов «Чебурашку и Гену»
    Число аварий с велосипедами превысило ДТП с самокатами в более чем в три раза

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Демографический обвал Украины лишь усилится после войны

    Киевский режим отчаянно пытается вернуть на Украину тех, кто за последние годы сбежал из страны – прежде всего, в Европу. Сколько человек таким образом с начала СВО потеряла Украина, какие меры Киев принимает для их возвращения – и почему по итогам боевых действий количество бегущих из страны не увеличится, а лишь возрастет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

