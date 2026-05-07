Израильская авиация атаковала 28 ливанских поселений за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильская военная авиация атаковала за сутки 28 населенных пунктов на юге Ливана и на западе долины Бекаа, передает РИА «Новости».

Ливанский военно-полевой источник сообщил, что удары пришлись на 26 поселений на юге страны и два в долине Бекаа.

По информации собеседника агентства, израильская артиллерия обстреляла 15 населенных пунктов. При ударах по Йохмор-Шекиф, Заутар-Шаркия и Заутар-Гхарбия израильские военные использовали снаряды с белым фосфором, утверждает источник.

Также в среду армия Израиля применила ударные беспилотники. Один из ударов пришелся на жилой дом в южном пригороде Бейрута, в результате чего погиб командующий спецподразделения «Радван» движения «Хезболла» Малик Баллут.

Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, количество погибших от израильских атак за сутки составило 13 человек. Общее число жертв с 2 марта достигло 2715 человек, ранения получили 8535 граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по двадцати поселениям на юге Ливана, несмотря на формальный режим прекращения огня.

