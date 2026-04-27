Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США
Аракчи объяснил провал переговоров чрезмерными требованиями США
Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».
По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.
Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».
Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.
Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.
Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.
Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.