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    12 июня 2026, 09:07 • В мире

    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР

    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
    @ Kyodo/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Газета The Wall Street Journal назвала Северную Корею страной с «самой удивительной историей экономического успеха в мире». Сегодня по улицам Пхеньяна носятся китайские электромобили, в городе появились зоомагазины, интернет-кафе с играми и автосалоны с BMW. Только за прошлый год в столице построили больше жилья, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. В чем причины этого экономического рывка и какова роль России в его реализации?

    КНДР переживает бурный экономический рост. Удивительно, но подобную оценку финансовому положению республики дает американская газета The Wall Street Journal. Издание ссылается на данные центробанка Южной Кореи. Согласно им, экономика Севера в 2024 году выросла на 3,7%, что стало самым высоким показателем за последние восемь лет.

    «Самую удивительную историю успеха» подтверждают и западные дипломаты, и бизнесмены. Наиболее заметны перемены в Пхеньяне – здесь активно внедряются цифровые сервисы. Оплата по QR-коду и заказ такси через мобильное приложение уже стали частью повседневной жизни горожан. Сообщается и об улучшении ассортимента блюд в ресторанах.

    По столице ездят китайские электромобили. Перестали быть редкостью и другие иномарки – особо обеспеченные граждане могут купить в местных салонах BMW. Растет и сфера услуг: свободное время северокорейцы проводят в интернет-кафе или торговых центрах.

    Окреп рынок жилищного строительства. Только за прошлый год в Пхеньяне возвели около 10 тыс. новых квартир и домов – по этому показателю за аналогичный период столица КНДР уже опередила Лос-Анджелес и Чикаго. Не забывают и о социальной инфраструктуре: открыты современный горнолыжный курорт и крупнейшая в стране больница.

    Южнокорейские аналитики также фиксируют расширение нефтехранилищ соседей – поставки энергоресурсов в республику ведутся с помощью морского транспорта. Благодаря этому уровень освещения государства за пять лет увеличился втрое, что тоже свидетельствует о росте экономической деятельности.

    Впрочем, наблюдаемый «бум» распределен крайне неравномерно. Богатство и новые блага пока доступны лишь узкой прослойке правящей элиты и зарождающемуся классу коммерсантов («дончжу» или «мастера денег»). За пределами столицы многие социальные проблемы остаются нерешенными.

    «Публикация в The Wall Street Journal, назвавшая Северную Корею «самой удивительной историей экономического успеха», стала для многих холодным душем. Однако сенсацией это является скорее для западного читателя, привыкшего к многолетним штампам. Для внимательных наблюдателей экономический ренессанс КНДР – это не «внезапное чудо последних лет», а системный тренд длиной в десятилетие», – считает Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

    По его мнению, в сложившейся ситуации больше удивляет готовность WSJ выйти за рамки привычного нарратива о «некой стране, где от голода умирает каждый второй житель». «Видимо, игнорировать реальность стало невозможно, ведь документальные свидетельства даже с периферии страны начали кричать громче политизированных слоганов», – объясняет он.

    Что касается критериев достоверности таких материалов, то главный маркер сейчас – «это отказ авторов от ритуальных заклинаний». «Еще два года назад любая новость о строительстве в КНДР в западных газетах заканчивалась обязательной мантрой: «все это свидетельствует о глубоком системном кризисе и отчаянных мерах власти на грани коллапса». Сегодня, когда этот рефрен исчезает, можно говорить о том, что журналистика возвращается к фактуре, а не к пропаганде», – полагает собеседник.

    Касаясь вопроса драйверов экономического роста, Асмолов предупреждает: успех КНДР нельзя сводить к простой формуле «спасение утопающего лежит на плечах старших братьев». «Да, Китай является монопольным торговым партнером, а Россия оказывает поддержку в нынешней геополитической турбулентности. Но и местное правительство прикладывает большое количество усилий для изменения ситуации», – акцентирует эксперт.

    По словам политолога, здесь кроется самый опасный миф, который бытует даже в российском экспертном сообществе – миф о тотальной недееспособности корейцев. «Привычка считать, что страна держится исключительно на внешней помощи, глубоко ошибочна. Масштабные проекты жилищного строительства и развития периферии – это не российские или китайские инвестиционные «подачки», – рассуждает он.

    И тем не менее, Москва действительно «протянула руку помощи» Пхеньяну в некоторых сферах экономики. «Сотрудничество с РФ расширяется, и это создает драйверы роста по целому ряду направлений в КНДР», – добавляет Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. По его словам,

    особенно полезными для Северной Кореи оказались сотрудничество с Россией в сфере туризма, поставки удобрений для сельского хозяйства и транспортная логистика. В перспективе усилить поддержку Пхеньяна могут и энергетические проекты, например, партнерство в сфере получения синтетической нефти из угля.

    «Феномен нынешнего экономического подъема КНДР – в системной плановой работе, а не в конъюнктурных вливаниях извне. Впервые с 1980-х годов Пхеньян выполнил пятилетний план, причем новая программа на следующую пятилетку готовилась не спущенной сверху директивой, а через предварительное обсуждение с хозяйствующими субъектами и регионами», – говорит он.

    Основные слагаемые успеха, подчеркивает спикер, очевидны: обновление производственной базы, массовый приток молодых инженерно-технических кадров, ставка на науку (хоздоговорная система между предприятиями и научными учреждениями, кабинеты науки и техники на каждом заводе) и жесткая кадровая политика с упором на профессионализм и моральную чистоту управленцев. «Результат – рост жилищного строительства, выход кораблестроения на уровень эсминцев, хороший урожай и появление в стране состоятельной прослойки, способной покупать квартиры за 100 тыс. долларов», – заключил Ким.

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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР

    Газета The Wall Street Journal назвала Северную Корею страной с «самой удивительной историей экономического успеха в мире». Сегодня по улицам Пхеньяна носятся китайские электромобили, в городе появились зоомагазины, интернет-кафе с играми и автосалоны с BMW. Только за прошлый год в столице построили больше жилья, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. В чем причины этого экономического рывка и какова роль России в его реализации? Подробности

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