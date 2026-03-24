Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством для КНДР

Tекст: Антон Антонов

«В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями», – приводит слова Ким Чен Ына РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

Глава КНДР пообещал, что его страна заставит Южную Корею «заплатить беспощадную цену» за любые действий против республики, отметив, что любые провокации будут встречены жестким ответом.

Ким Чен Ын пообещал, что страна никогда не откажется от статуса ядерной державы. Он заявил, что попытки вынудить КНДР отказаться от ядерного оружия ради экономических выгод были отвергнуты, а мировая ситуация доказала правильность выбранного курса.

Ким Чен Ын напомнил, что КНДР узаконила ядерную политику и закрепила ее в конституции, а также добилась баланса сил в регионе за счет укрепления ядерных сил.

По его словам, безопасность страны обеспечивается не обещаниями, а силой, и нынешние международные условия подтверждают необходимость ядерного щита. Лидер КНДР отметил, что США и их союзники постоянно усиливают военное давление на КНДР, однако республика, по его мнению, уже не уязвима для подобных угроз. Он подчеркнул, что ядерный щит гарантирует не только военную безопасность, но и развитие экономики, культуры и улучшение жизни народа.

