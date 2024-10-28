Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Лавров сообщил о планах России и Кувейта упростить визовый режим
Лавров сообщил о планируемом облегчении визового режима между Россией и Кувейтом
Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширения количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами, включая Москву, Махачкалу и Сочи, что облегчит туристические и деловые связи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей сообщил, что Россия и Кувейт примут решение об облегчении визового режима, передает ТАСС. Лавров отметил, что «будет у нас дополнительное решение принято об облегчении визового режима».
Ранее Россия ввела электронные визы для большого количества стран, включая Кувейт. По словам Лаврова, кувейтская сторона также планирует принять аналогичное решение. Министр подчеркнул, что это значительно упростит бюрократические процедуры для граждан, желающих посетить Россию и Кувейт.
В ходе переговоров Лавров и аль-Яхья также обсудили возможность расширения прямых авиасообщений между столицами двух стран и городами Махачкалой и Сочи. «Еще одно направление наших действий, которое мы рассчитываем в ближайшее время материализовать, это налаживание прямых рейсов», – сказал Лавров. Это шаг, по его словам, позволит не только укрепить туристические связи, но и улучшить контакты в сфере бизнеса и культуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении действия безвизового режима для граждан Грузии.