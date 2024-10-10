Премьер Грузии заявил о «полной катастрофе» на Украине

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу, – сказал глава правительства Грузии в прямом эфире телекомпании «Имеди». – В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там».

По его словам, «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее».

«Нам же навязывали мнение о том, что мы должны завидовать украинскому государству и народу этой страны», – отметил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, «до сих пор при освещении ситуации на Украине грузинские телекомпании буллингуют и называют «пособниками России», если те показывают разрушения».

«Те, кому не нравится правда, являются сторонниками войны в нашей стране, открытия второго фронта», – заявил он.

Ранее посол ЕС в Грузии Павел Херчински резко выступил против этих баннеров, которые не нравятся также грузинской оппозиции.

