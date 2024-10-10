Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.2 комментария
Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
Условия безвизового режима расширены на всех грузинских граждан, такой указ подписал президент России Владимир Путин.
Новая редакция указа более не содержит исключений, для которых была нужна виза, передает ТАСС.
Отмечается, что граждане Грузии смогут приезжать в Россию для трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания, также в страну могут въезжать грузинские граждане, желающие получить в России образование.
Ранее эти категории граждан Грузии не имели права въезда в Россию и выезда из РФ без оформления виз.