Tекст: Дарья Григоренко

Как передает The New York Times, южнокорейское правительство объявило, что, после завершения необходимых процедур, направит чартерный рейс в США для возвращения своих граждан на родину.

«Нам предстоит пройти некоторые административные процедуры, но как только они будут завершены, мы отправим чартерный самолет, чтобы вернуть наших людей домой», – заявил Канг Хун Сик, глава администрации президента Ли Чжэ Мена, на встрече с высшими чиновниками и руководством Демократической партии. Он подчеркнул, что власти не успокоятся, пока все задержанные не окажутся в безопасности.

В результате рейда, проведенного в четверг на стройке завода в Эллабелле, были задержаны 475 человек, из которых около 300 – граждане Южной Кореи. По данным МИД Южной Кореи, среди арестованных оказались работники LG, прибывшие по различным бизнес-визам, и сотрудники субподрядчиков Hyundai и LG.

Рейд вызвал обеспокоенность Сеула, который инвестирует в экономику США миллиарды долларов и создает рабочие места. Американская сторона объяснила задержания тем, что часть работников якобы находилась в стране незаконно или работала без разрешения. Канг Хун Сик добавил, что Сеул пересмотрит визовую систему для бизнес-командировок, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Несмотря на остановку строительства, Южная Корея заявила о приверженности завершению проекта. Американские власти утверждают, что южнокорейские компании нарушали правила, нанимая иностранных работников вместо американских специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что власти Южной Кореи под прикрытием мира продолжают враждебную политику и участвуют в совместных военных учениях с США.

Ким Е Чжон назвала Южную Корею «самым враждебным государством» и усомнилась в искренности мирных инициатив Сеула. В своем заявлении Ким Е Чжон отметила, что между Пхеньяном и Сеулом больше нет точек соприкосновения.