КНДР назвала отношения с южным соседом прошедшими точку невозврата

В КНДР отношения с Сеулом назвали прошедшими точку невозврата

Tекст: Ирма Каплан

По ее словам, такие меры, как прекращение пропагандистского вещания и разбрасывания листовок против КНДР, разрешение отдельных туристических поездок не то чтобы шаги навстречу или «искренние усилия», которые по-своему прилагает правительство пришедшего к власти в Сеуле Ли Чжэ Меня.

«Не только позиция предыдущих властей РК, но и 50 с лишним дней после прихода Ли Чжэ Мена к власти показывают, что он произносит красивые слова о снижении напряженности на Корейском полуострове и улучшении отношений между КНДР и РК, а на самом деле его слепая вера в союз между РК и США и конфронтационные попытки против нас совсем не отличаются от предшественника», – приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление Ким Е Чжон.

Ким Е Чжон отметила, что попытки Сеула наладить диалог воспринимаются КНДР как иллюзии, так как там по-прежнему придерживаются враждебной политики и союзнических отношений с США.

Она подчеркнула, что «РК ни в коем случае не может быть партнером по примирению и содействию независимо от вывески и маски» и КНДР расстается с понятием «соплеменники» в отношении Южной Кореи.

«Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам не о чем говорить за столом переговоров с РК», – отмечается в документе.

Она призвала соседей не рассчитывать на какие-либо изменения позиции Пхеньяна и исключила возможность диалога в будущем.

В заключение она заявила о сохранении враждебного взгляда на Сеул и невозможности повернуть вспять изменения в характере отношений между странами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в годовщину перемирия в Корейской войне о том, что страна добьется победы в «антиимпериалистических и антиамериканских» сражениях.