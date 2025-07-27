Ким Чен Ын в годовщину перемирия с Сеулом пообещал выиграть антиамериканскую битву

Tекст: Ирма Каплан

«Ким Чен Ын подтвердил, что государство и его народ добьются успеха в великом деле создания благоустроенной страны с сильной армией и станут почетными победителями в антиимпериалистической, антиамериканской борьбе», – приводит Reuters слова северокорейского лидера со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, Ким Чен Ын посетил военный музей, где и высказался о видение будущего страны. Он также посетил мемориалы в честь ветеранов войны 1950-1953 годов, в том числе Башню Дружбы в память о солдатах Народно-освободительной армии Китая, которые сражались на стороне северокорейцев, и встретился с солдатами артиллерийского полка.

27 июля 1953 года Северная Корея подписала соглашение о перемирии с США и Китаем, положив конец трехлетней войне. Американские генералы подписали соглашение, представляя силы ООН, которые поддерживали Южную Корею.

Северная Корея называет 27 июля Днем победы, несмотря на то, что в результате перемирия Корейский полуостров был разделен надвое.

Южная Корея не отмечает этот день какими-либо крупными мероприятиями.

Но в своей речи, зачитанной в воскресенье на церемонии поминовения ветеранов Корейской войны в Вашингтоне, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал и далее укреплять союз страны с США, защищать свободу и мир.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва высказала решительную поддержку мерам КНДР, направленным на защиту суверенитета в ситуации вокруг Корейского полуострова.

Кроме того, первая группа туристов из России рассказала о впечатлениях от отдыха на новом северокорейском курорте Вонсан-Кальма, выделяя высокий уровень сервиса и необычную атмосферу.