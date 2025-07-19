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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
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    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    19 июля 2025, 11:24 • Новости дня

    Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте Вонсан в КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Первая группа туристов из России рассказала о впечатлениях от отдыха на новом северокорейском курорте Вонсан-Кальма, выделяя высокий уровень сервиса и необычную атмосферу.

    Российские туристы впервые посетили новую туристическую зону Вонсан-Кальма в КНДР, передает РБК.

    Курорт был торжественно открыт лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце июня и расположен на побережье Японского моря. Ранее на его территории находился военный аэродром, который переоборудовали в гражданский аэропорт с Duty Free и кафе.

    Группу из 13 россиян разместили в одном из отелей «европейского типа», им организовали специальный поезд до курорта вместо отмененного авиарейса. Отдыхающим понравился сервис, дружелюбие персонала и чистые пляжи. По их словам, местные жители были радушны.

    «Нигде еще такого не видели. Завтрак, обед, ужин – все спрашивают. Сказали, что нужен чайник – он уже на столе», – сообщила туристка из Москвы.

    В этот же период курорт посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметивший, что туры могут стать популярными среди жителей Дальнего Востока, а профильные ведомства займутся вопросом прямого сообщения с Вонсаном. На момент визита российских туристов в зоне почти не было отдыхающих, кроме их группы и персонала, но с приездом Лаврова на пляже появились местные жители.

    В городе Вонсан, куда доступ для иностранцев ограничен, журналисты отметили ухоженность улиц, отсутствие коммерческой рекламы и обилие агитационных баннеров.

    Цены на отдых высокие: недельные туры с тремя ночами в Вонсане обойдутся от 1,7 тыс. долларов на человека, при этом оплата на курорте проводится исключительно наличными долларами нового образца через специальные браслеты. Ассортимент магазинов включает местные и импортные алкогольные напитки, сувениры и косметику. В кафе и ресторанах подают блюда корейской кухни, меню дублируется на русском языке. Связь российских операторов не доступна, однако гостям предоставлялся Wi-Fi с индивидуальным доступом. Некоторые интернет-сервисы и соцсети заблокированы, но доступны WhatsApp, Telegram и Google.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о закрытии северокорейского курорта Вонсан для туристов из России.

    Сообщалось, что Россия развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи.

    18 июля 2025, 13:32 • Новости дня
    Кремль ответил на угрозы генерала НАТО уничтожить Калининградскую область

    Песков назвал слова генерала Донахью о Калининграде враждебной риторикой

    Кремль ответил на угрозы генерала НАТО уничтожить Калининградскую область
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недавнее высказывание командующего армией США в Европе о возможности уничтожить Калининградскую область частью враждебной риторики.

    Заявление командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью о планах НАТО по подавлению обороны в Калининградской области прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что рассматривает слова Донахью как еще одно проявление враждебной риторики со стороны западных военных и политиков.

    Ранее командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет возможность уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время.

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    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    18 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова

    ФНС приостановила операции по счетам певца Антонова

    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная налоговая служба приняла меры по приостановлению операций по счетам композитора и певца Юрия Антонова.

    В материалах сервиса «Контур.Фокус» указано, что на 18 июля были зафиксированы решения ФНС о полном или частичном ограничении доступа к некоторым счетам артиста, передает РИА «Новости».

    Антонов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 1997 года, основным указанием деятельности в реестрах значится исполнительское искусство. Решение ФНС обозначено без пояснения причин, подробности о характере ограничений также не раскрываются.

    Ранее ФНС заблокировала счета лейбла рэпера Элджея из-за долгов.

    В июне двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева столкнулась с блокировкой счетов в России после возникновения долга перед налоговыми органами.

    В прошлом году счета артиста Павла Прилучного в трех разных российских банках были заблокированы ФНС, блокировку ввели из-за отсутствующей налоговой декларации.

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    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    18 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти

    Эксперт Юшков: Новые санкции ЕС против российской нефти не будут работать

    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз хочет показать собственным гражданам, что Брюссель продолжает «оказывать давление» на Москву. 18-й пакет санкций, который местные чиновники называют «одним из самых жестких», на деле является рядовым проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, ЕС вводит ограничения в отношении «Северных потоков», а также снижает потолок цен на российскую нефть.

    «Утвержденный ЕС 18-й пакет санкций вовсе не является «одним из самых жестких», как говорят европейские чиновники. Принятые меры – это, скорее, имиджевая история для Брюсселя. На Россию они особо не повлияют», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его мнению, ЕС с помощью нынешних рестрикций хочет показать собственным гражданам, что они продолжают «оказывать давление» на Москву. При этом реальная эффективность решений отодвинута далеко назад. «Потолок цен на российскую нефть не работал при 60 долларах за баррель. Снижение параметров не изменит ситуацию», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, мера принята только на уровне Евросоюза. Остальные страны, которые инициировали эти санкции на уровне G7, ничего не поменяли. Скажем, США сосредоточены на 500-процентных пошлинах для покупателей нефти из России. О потолке цен в Вашингтоне не беспокоятся», – добавил Юшков.

    Решение ЕС, скорее, навредит самим европейским компаниям, считает эксперт. «Когда по рыночным основаниям цены на нефть опускались ниже 60 долларов, к ее перевозке подключались, в том числе суда из Европы. Теперь им фактически запретили зарабатывать. У нас же достаточно сил флота, чтобы возить ресурсы», – детализировал аналитик.

    Ограничения в отношении «Северных потоков» собеседник счел нелепыми. «Газопроводы не работают. Европейцы позволили их взорвать – неважно, участвовали они в этом или нет. Какие еще могут быть санкции? Мера странная и, опять же, имиджевая. Все-таки это известный проект, и европейское население по-своему интерпретирует сообщение о рестрикциях», – пояснил экономист.

    Что касается санкций в отношении НПЗ «Роснефти» в Индии, то они не будут иметь серьезных последствия для Москвы, продолжил собеседник. «Нефтепродукты, полученные на этом заводе, станут теперь поставлять не на европейский рынок, а на другие – скажем, внутренний индийский, американский. Более того, я думаю, ограничение можно будет легко обойти, перенаправив ресурсы через третьи страны в тот же ЕС», – заключил Юшков.

    В пятницу постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут «одними из самых жестких» в отношении Москвы за все время.

    В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого «теневого флота». Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также речь идет о снижении потолка цен на нефть. Каллас не уточнила обновленные параметры. По информации источников Reuters, он будет снижен примерно до 47,6 долларов за баррель. Сейчас показатель составляет 60 долларов за баррель.

    По словам главы евродипломатии, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает Евросоюз, связаны с Россией и помогают обходить санкции.

    Накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава, которая долгое время блокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций, поддержит его. Он рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для своей страны в связи с ценами на газ. Фицо добавил, что все возможности для переговоров уже исчерпаны, и сохранение позиции блокирования может поставить под угрозу интересы Словакии.

    На фоне сообщений об утверждении 18-го пакета санкций стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,12% и на пике составила 70,3 долларов за баррель, передает РБК.

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    18 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на слова Урсулы фон дер Ляйен о санкциях, напомнил о ее гинекологическом прошлом и подверг сомнению понимание европейским политиком сути вопроса.

    Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, нанес «удар в сердце военной машины России», передает ТАСС.

    Медведев сыронизировал над словами европейского политика, отметив: «Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что очередной пакет антироссийских санкций был нацелен на ключевые компоненты российской экономики и обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии Борису Писториусу и канцлеру Германии Фридриху Мерцу о фашистских корнях. Медведев также обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны с использованием спутниковых данных и ракет.

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    18 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Владимирской области Александр Авдеев напомнил о попытках Киева посеять вражду на Руси в далеком прошлом.

    Авдеев рассказал, что в 1169 году Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и взял город Киев штурмом, передает телеканал «Звезда». По его словам, город был взят и сожжен за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями и семьями».

    Напомним, Путин в пятницу встретился с главой Владимирской области. В ходе встречи глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

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    18 июля 2025, 19:19 • Новости дня
    Автоэксперт оценил адекватность цены новой Lada Iskra

    Автоэксперт Баканов описал потенциального покупателя новой Lada Iskra

    Автоэксперт оценил адекватность цены новой Lada Iskra
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Это машина для среднестатистического россиянина, который способен за вменяемое время накопить до полутора миллионов рублей на покупку автомобиля», – сказал газете ВЗГЛЯД автомобильный эксперт Петр Баканов, комментируя цены на новую Lada Iskra.

    В Автовазе рассказали, что с 20 июля этого года стартуют продажи новой Lada Iskra. Уточняется, что данная модель автомобиля будет представлена в трех вариантах кузова, его цена начинается от 1,249 млн рублей. Первая партия машин уже поступила в дилерские центры.

    «Цена базовой версии седана в целом выглядит оправданной. Особенно, если учитывать, что машина оснащена антиблокировочной системой (АБС), двумя подушками безопасности, системой стабилизации. Базовый набор опций, связанных с безопасностью, в ней присутствует. Единственное, чего не хватает базовой версии, – это кондиционера. С ним стоимость начинается от 1,3 млн и выше. В целом ценовая палитра у седана сбалансирована и адекватна», – говорит Баканов.

    «Но учитывая те реалии, в которых живем мы и наша страна, эта машина очень востребована и нужна. Аудитория у нее крайне широкая: от молодежи и начинающих автолюбителей до пенсионеров – абсолютно широкий слой. Это машина для среднестатистического россиянина, который способен за вменяемое время накопить до полутора миллионов рублей на покупку автомобиля», – поясняет эксперт.

    По его словам, это те люди, которые хотят ездить на достаточно современном автомобиле, которым нужна нормальная машина с минимальным современным уровнем комфорта. «Специфика нынешнего рынка и заключается в том, что, по большому счету, у Iskra конкурентов нет. Но это не ее заслуга, не Автоваза или потребительских характеристик, а в том, что сегмент до 2 млн сейчас  пустует», – заключил Баканов.

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    18 июля 2025, 17:03 • Новости дня
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    @ IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Книгу «Дебил. Изучение случая» психолога Александры Сарны о президенте Польши Анджее Дуде сняли с продажи, пишет Onet.

    По информации Onet, начата проверка из-за возможного оскорбительного содержания книги, передает РИА «Новости».

    В декабре Amazon временно заблокировал возможность оставлять отзывы на мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель из-за подозрительной активности, связанной с множеством негативных оценок.

    Ранее литовское издательство Sofoklis изъяло из продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса.

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    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    18 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams

    The National Interest: У Украины осталось четыре танка Abrams из 31

    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Большинство танков Abrams, которые были поставлены на Украину из США, выведены из строя в ходе боевых действий, сообщили СМИ.

    По данным американского журнала The National Interest, из 31 переданного танка в распоряжении украинских военных осталось лишь четыре машины, передает Газета.Ru.

    В публикации отмечается, что основными трудностями при эксплуатации техники стали ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки. На эффективность использования Abrams повлияли также проблемы координации, а также нехватка технических специалистов и обученного личного состава.

    Аналитики подчеркивают, что несмотря на современные характеристики, техника оказалась уязвимой в условиях текущего конфликта.

    Ранее американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная президентом США Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

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    18 июля 2025, 21:37 • Новости дня
    Латвия выдворяет из страны почти тысячу россиян

    841 гражданин России лишился права на проживание в Латвии

    Латвия выдворяет из страны почти тысячу россиян
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Латвии потребовали покинуть страну граждан России, не подавших документы на новый статус постоянного жителя Евросоюза.

    Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции, передает «Фонтанка». В ведомстве сообщили, что у 841 гражданина России истек срок действия разрешения на постоянное проживание, поскольку они не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Евросоюза.

    Теперь этим людям предстоит покинуть Латвию. Такое требование связано с поправками к Закону об иммиграции, которые вступили в силу 20 июня прошлого года.

    Согласно новым правилам, россияне, постоянно проживающие в стране и имевшие разрешение на постоянное проживание, должны были не только подать документы на новый статус, но и сдать экзамен по латышскому языку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва и Латвия запретили въезд гражданам России с пятилетними небиометрическими загранпаспортами, кроме отдельных случаев транзита.

    В Риге власти сняли мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю. Эстония, Латвия и Литва уведомили ООН о выходе из международного соглашения по ограничению противопехотных мин.

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    18 июля 2025, 12:27 • Новости дня
    В Госдуме заявили о возможном скором уходе WhatsApp из России

    Депутат Горелкин допустил внесение WhatsApp в список ПО из недружественных стран

    В Госдуме заявили о возможном скором уходе WhatsApp из России
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мессенджеру WhatsApp следует готовиться к уходу с российского рынка, так как он с большой долей вероятности попадет под ограничительные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы Антон Горелкин.

    По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, сервис WhatsApp, принадлежащий экстремистской организации Meta, скорее всего включат в список программного обеспечения из недружественных стран, для которого разрабатываются специальные ограничения, передает ТАСС.

    В то же время чиновник заявил, что сервис Telegram не попадет под подобные ограничения. По его мнению, Telegram сможет остаться на российском рынке, если будет соблюдать местное законодательство и демонстрировать желание продолжать работу в стране.

    Ранее Кабмин пообещал предложить новые ограничения для зарубежных мессенджеров.

    Правительство определило цифровую платформу MAX в качестве национального мессенджера.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского мессенджера.

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    18 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Дегтярное в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих и 17 бронемашин. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, включая бронеавтомобиль американские HMMWV и М113.

    Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Освобождены Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожено 21 орудие полевой артиллерии.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Карла Маркса, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    А подразделениями группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 420 военнослужащих. Уничтожены 52 станции РЭБ, 24 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим, отчитались в Минобороны.

    Напомни, накануне российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР. За день до этого ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. До этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

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    18 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков

    SCMP: Пекин предупреждал ЕС о последствиях санкций против китайских банков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных действиях Пекина, если Евросоюз включит китайские банки в новый санкционный список.

    Информация об этом появилась в газете South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники. Как сообщается, встреча Ван И и Каллас прошла в этом месяце. По данным издания, глава МИД КНР «три или четыре раза» акцентировал внимание европейской стороны на том, что в случае включения банков Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank в 18-й пакет санкций против России, Пекин примет ответные меры, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу ЕС включил в 18-й пакет антироссийских санкций два китайских банка. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против китайских компаний за экспорт товаров для ВПК России.

    Китай осудил включение своих банков в санкционный список Евросоюза и пообещал защитить свои компании.

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