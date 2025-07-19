Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте Вонсан в КНДР

Tекст: Вера Басилая

Российские туристы впервые посетили новую туристическую зону Вонсан-Кальма в КНДР, передает РБК.

Курорт был торжественно открыт лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце июня и расположен на побережье Японского моря. Ранее на его территории находился военный аэродром, который переоборудовали в гражданский аэропорт с Duty Free и кафе.

Группу из 13 россиян разместили в одном из отелей «европейского типа», им организовали специальный поезд до курорта вместо отмененного авиарейса. Отдыхающим понравился сервис, дружелюбие персонала и чистые пляжи. По их словам, местные жители были радушны.

«Нигде еще такого не видели. Завтрак, обед, ужин – все спрашивают. Сказали, что нужен чайник – он уже на столе», – сообщила туристка из Москвы.

В этот же период курорт посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметивший, что туры могут стать популярными среди жителей Дальнего Востока, а профильные ведомства займутся вопросом прямого сообщения с Вонсаном. На момент визита российских туристов в зоне почти не было отдыхающих, кроме их группы и персонала, но с приездом Лаврова на пляже появились местные жители.

В городе Вонсан, куда доступ для иностранцев ограничен, журналисты отметили ухоженность улиц, отсутствие коммерческой рекламы и обилие агитационных баннеров.

Цены на отдых высокие: недельные туры с тремя ночами в Вонсане обойдутся от 1,7 тыс. долларов на человека, при этом оплата на курорте проводится исключительно наличными долларами нового образца через специальные браслеты. Ассортимент магазинов включает местные и импортные алкогольные напитки, сувениры и косметику. В кафе и ресторанах подают блюда корейской кухни, меню дублируется на русском языке. Связь российских операторов не доступна, однако гостям предоставлялся Wi-Fi с индивидуальным доступом. Некоторые интернет-сервисы и соцсети заблокированы, но доступны WhatsApp, Telegram и Google.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о закрытии северокорейского курорта Вонсан для туристов из России.

Сообщалось, что Россия развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи.