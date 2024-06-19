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Путин отметил расширение сотрудничества России и КНДР в социальной сфере
Россия активно развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
«Мы наладили сотрудничество в области спорта. Начинается развитие туризма. На летний сезон уже формируются туристические группы, которые отправятся отдыхать на корейские приморские курорты», –цитирует российского лидераТАСС.
Кроме того, Москва и Пхеньян будут расширять сотрудничество в сфере образования. В настоящее время в российских учебных заведениях обучаются 130 граждан КНДР, и это сотрудничество будет развиваться и в будущем, заверил президент РФ.
Как сообщалось ранее, Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.