Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве

Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что новый документ будет соблюдать основополагающие принципы международного права, не будет носить конфронтационного характера и не будет направлен против каких-либо стран, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, передает ТАСС.

В данный момент главы двух стран завершили общение в режиме тет-а-тет, беседа продлилась около двух часов.

Затем Путин и Ким Чен Ын продолжили беседовать друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции «Кымсусан» и за чаепитием.

Ранее председатель государственных дел КНДР отметил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета.