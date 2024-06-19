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Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве
Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Россия и Северная Корея в ходе российско-корейских переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын поставили под документом свои подписи.
Уточняется, что новый документ будет соблюдать основополагающие принципы международного права, не будет носить конфронтационного характера и не будет направлен против каких-либо стран, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, передает ТАСС.
В данный момент главы двух стран завершили общение в режиме тет-а-тет, беседа продлилась около двух часов.
Затем Путин и Ким Чен Ын продолжили беседовать друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции «Кымсусан» и за чаепитием.
Ранее председатель государственных дел КНДР отметил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета.