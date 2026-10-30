Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Песков назвал риторику Прибалтики истерически агрессивной
Песков назвал риторику Прибалтики в отношении России истерически агрессивной
Риторика прибалтийских стран в отношении России носит агрессивный характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать публикации СМИ, что Пентагон якобы призвал некоторые страны НАТО, в том числе Латвию, Литву и Эстонию, смягчить высказывания в адрес России, передают «Вести».
Песков отметил, что достоверность этих сообщений пока не установлена.
«Это вы все говорите, основываясь на сообщениях СМИ. Как это было на самом деле и было ли это, мы с вами не знаем. Здесь все нужно делить надвое», – убежден он.
«Но то, что риторика у прибалтийских стран весьма и весьма агрессивная, это очевидно. То, что она истерически агрессивна, это тоже очевидно», – подчеркнул Песков.
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