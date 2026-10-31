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Криптобиржа Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от хакерской атаки
Криптобиржа Binance компенсировала 90% потерь после хакерской атаки
Криптовалютная биржа Binance покрыла 90% ущерба от недавней хакерской атаки, выделив более 6,34 млрд долларов для возмещения убытков.
«На сегодня эта доля достигла 90%», – заявили в пресс-службе биржи, передает РИА «Новости».
В компании отметили, что выделили свыше 6,34 млрд долларов на покрытие потерь, возникших после взлома. Binance планирует продолжать приобретение токенов до полного стопроцентного обеспечения каждого актива.
Представители криптобиржи ранее сообщали, что компенсируют все убытки за счет собственных средств, а также из резервного фонда защиты пользователей SAFU. До этого основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил факт хакерской атаки, подчеркнув, что средства клиентов остаются в безопасности. По предварительным данным, инцидент затронул активы на сумму около 6,3 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу руководитель Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин заявил о риске столкновения пользователей Binance с мошенниками.
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