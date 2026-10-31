Движение на МКАД приостановили после столкновения двух машин

Движение на 27-м км МКАД приостановили после столкновения двух машин

Tекст: Тимур Шайдуллин

На внешней стороне 27-го км МКАД (перед съездом № 28) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил Дептранс Москвы.

В ведомстве добавили, что из-за аварии движение было затруднено на участке протяженностью 2,3 км. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты.

Позднее столичный департамент транспорта сообщил о полном восстановлении движения на этом участке трассы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Главном управлении МВД по Москве сообщили о ДТП с четырьмя автомобилями и пострадавшим ребенком на 37-м километре МКАД.

Ранее в оперативных службах сообщили о четырех пострадавших, включая двух детей, в массовом ДТП на Ленинградском проспекте.

До этого Дептранс Москвы сообщил об образовании семикилометровой пробки из-за аварии с участием грузовиков на внутренней стороне МКАД.