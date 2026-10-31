Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника
Средства ПВО сбили два летевших в сторону Москвы дрона
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы.
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два дрона, летевших к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили 37 летевших в направлении Москвы дронов.
В четверг средства ПВО сбили 45 направлявшихся в сторону столицы беспилотных летательных аппаратов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников подтверждением необходимости продолжения спецоперации.