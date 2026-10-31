ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

Жители Алешек начали садиться в эвакуационные автобусы

Желающие эвакуироваться жители Алешек начали садиться в автобусы

Tекст: Вера Басилая

Жители города Алешки в Херсонской области, изъявившие желание эвакуироваться, начали грузиться в автобусы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Max.

«Мы находимся в Алешках. Собираются люди, которые хотят уехать на территорию Российской Федерации, находятся люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность, поэтому люди постепенно грузятся в автобусы», – рассказала Лантратова, которая дала старт гуманитарной миссии утром в пятницу.

Она отметила, что приоритетом миссии станет оказание гуманитарной помощи мирному населению.

Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. В городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация из-за действий ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для Алешек.

Для желающих эвакуироваться с домашними животными подготовили отдельный транспорт.

Лантратова заявила о прибытии в Херсонскую область более 50 иностранных журналистов для освещения гуманитарной акции.