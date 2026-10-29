Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
ПВО уничтожила 45 летевших на Москву беспилотников
Средства противовоздушной обороны сбили 45 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин в Max опубликовал два поста, согласно которым были уничтожены еще 45 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил мэр.
Напомним, до этого в четверг на подлете к Москве сбили 74 беспилотника.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 12 БПЛА.