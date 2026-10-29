Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Новой Гвинеи
У берегов острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов острова Новая Гвинея, территорию которого разделяют Индонезия и Папуа – Новая Гвинея, зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7.
Эпицентр подземных толчков находился в 364 км к юго-востоку от индонезийского города Джаяпура, где проживают порядка 134 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг сейсмического события залегал на глубине 23 км. Сведений о пострадавших и ущербе не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара землетрясение магнитудой 7,7 повредило жилые дома, школы и медицинские учреждения.
Также Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 6,2 у индонезийского острова Хальмахера.
Кроме того, подземные толчки магнитудой 5,3 были отмечены вблизи побережья острова Новая Гвинея.