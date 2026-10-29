Снятых с дерева на Камчатке медвежат отправили в приют

Трех медвежат сняли с дерева и отправили в приют на Камчатке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обнаруженных на дереве в селе Коряки трех медвежат усыпили при помощи транквилизаторов и доставили в приют, сообщили в региональном Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности (КГКУ «ЦОД»), передает ТАСС.

Информация о медвежатах поступила в систему 112 утром в четверг.

«По приезде к частному дому на улице Рабочей сотрудники местной пожарной части КГКУ «ЦОД“ и представители Министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края зафиксировали на дереве трех медвежат. При помощи транквилизаторов медвежат усыпили, после сняли с дерева, применив лестницу. Медведей погрузили в вольер и на время отвезли в приют в поселке Раздольном», – рассказали в учреждении.

Специалисты предполагают, что это медвежата, которые ранее заходили на расположенные поблизости дачные участки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководство образовательного учреждения в Петропавловске-Камчатском запретило детям покидать здание без сопровождения взрослых после обнаружения дикого хищника на соседней улице.

Также охотники застрелили прятавшегося в заброшенной постройке медведя.

Кроме того, рабочие спасли медвежонка из резервуара с рыбными отходами.