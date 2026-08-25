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Охотники застрелили прятавшегося в заброшенном здании на Камчатке медведя
Замеченного жителями Петропавловска-Камчатского медведя застрелили во вторник в заброшенной постройке, сообщили в администрации города.
Медведь искал пропитание среди жилых домов Петропавловска-Камчатского и несколько дней скрывался от специалистов, его выследили и ликвидировали, сообщили городские власти, передает РИА «Новости».
Ранее животное заметили выходящим на проезжую часть, после чего признали угрозой для местного населения.
«Охотники-волонтеры, которые дежурили по городу, использовали карабины с тепловизорами и ночниками и смогли его добыть. Ветеринар его осмотрел, но причина, по которой он не ушел в лес, пока не установлена», – рассказал представитель мэрии.
Чиновник добавил, что зверь мог приплыть со стороны Вилючинска. Несмотря на внушительные габариты, животное не проявляло агрессии, в отличие от убившего пенсионерку хищника в прошлом году.
Оперативным поискам долгое время мешали ложные сообщения горожан, однако два волонтера смогли определить точное местонахождение цели.
В августе 2026 года медведь набросился на жителя Бурятии во дворе частного дома.
Также в этом месяце специалисты ликвидировали агрессивного медведя в тувинском селе Баян-Кол.