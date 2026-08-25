Медведев заявил о схожести ситуации в Донбассе с событиями 2008 года

Tекст: Вера Басилая

Медведев провел параллели между событиями 2008 года и нынешней ситуацией в Донбассе. По его словам, жители освобожденных территорий Новороссии, как и ранее граждане Абхазии и Южной Осетии, сделали свой выбор в пользу независимости и получения российских паспортов, передает РИА «Новости».

«Параллели между 2008 годом и нынешними процессами прослеживаются вполне отчетливо... И тогда, и сейчас на освобожденных территориях Новороссии их жители проголосовали за независимость», – сказал Дмитрий Медведев в интервью газете «Южная Осетия». Политик подчеркнул, что этот юридический аспект демонстрирует реальное отношение людей к России и их желание избежать возврата к прошлому.

Медведев также отметил, что Запад веками пытается создать очаги напряженности у российских границ, используя для этого народы, с которыми у страны есть исторические и культурные связи. Он добавил, что Владимира Зеленского ждет судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, поскольку разжигание конфликтов с Россией ведет к непоправимым последствиям.

По мнению Медведева, Зеленский вскоре станет не нужен ни своим гражданам, ни западным покровителям, и предстанет перед международным трибуналом за свои преступления. Он также напомнил, что Саакашвили обвиняется в Грузии по пяти уголовным делам и приговорен к тюремному заключению до 2034 года.

Ранее Дмитрий Медведев назвал реакцию Запада на защиту Южной Осетии проверкой на прочность.

Медведев пообещал неминуемое возмездие западным лидерам за использование наемных преступников против Москвы.

Также Медведев заявил, что главный урок, который Запад после событий 2008 года в Южной Осетии должен был усвоить, что воевать с Россией не стоит.