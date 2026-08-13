В Белоруссии прошел обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной

Tекст: Ольга Иванова

Гуманитарная акция между Москвой и Киевом прошла в четверг, передает БелТА.

«В Россию проследовали восемь человек, на Украину – семеро. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе», – говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что в числе переданных лиц присутствуют пенсионеры и граждане с инвалидностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Россия вернула из украинского плена 20 гражданских лиц.

Летом прошлого года стороны обменялись группами из 84 военнопленных.

Белорусская сторона регулярно обеспечивает проведение подобных процедур на своей территории.