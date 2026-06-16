Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.22 комментария
Лавров заявил о тревоге из-за терактов Украины в Черном море
Лавров: Теракты Киева в Черном море вызывают озабоченность
Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве выразил обеспокоенность попытками Киева атаковать суда и энергетическую инфраструктуру в акватории Черного моря, включая ключевые газопроводы.
По словам министра, Москву серьезно тревожат регулярные попытки Киева атаковать энергетическую инфраструктуру и судоходство, передает ТАСС.
«У нас вызывают озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, которые везут зерно в Турецкую Республику, и с танкерами. И, конечно же, постоянные угрозы терактов против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», – подчеркнул Лавров.
Ранее МИД России обвинил Украину в пиратстве на Черном море из-за участившихся атак беспилотников на гражданские суда.
В начале июня представитель ведомства Мария Захарова назвала атаку ВСУ на турецкое судно в Черном море форменным разбоем и потребовала его международного осуждения.
Накануне этих заявлений МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на турецкий сухогруз в Черном море с ранением двух членов экипажа.