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Власти сообщили о повреждении предприятия и АЗС в Днепропетровской области
В Днепропетровской области получили повреждения предприятие и АЗС
Предприятие и автозаправочная станция получили повреждения в Днепропетровской области, сообщил глава региональной военной администрации Александр Ганжа.
Глава региональной военной администрации Александр Ганжа проинформировал об инциденте на территории Днепропетровской области, передает ТАСС.
«Повреждены предприятие, заправка», – написал он в соцсетях.
Первого июля российские войска ликвидировали сразу пять АЗС в Днепропетровской области.
Третьего июля украинские СМИ сообщили об уничтожении еще двух заправок на Криворожской трассе.
На следующий день на дороге между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой автозаправочной станции.