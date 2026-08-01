Власти сообщили о повреждении предприятия и АЗС в Днепропетровской области

Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

«Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.