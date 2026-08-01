На Украине продолжились митинги против отставки Федорова

Tекст: Вера Басилая

Акции протеста, вызванные смещением Михаила Федорова с поста министра обороны, продолжаются 17-й день подряд, передает ТАСС. Демонстранты собираются в центре украинской столицы, а также у памятника Тарасу Шевченко во Львове и возле здания городского совета Николаева.

Федоров покинул свою должность 14 июля на фоне конфликта с Александром Сырским. Спустя два дня в крупных населенных пунктах начались митинги сторонников бывшего министра. Участники акций требовали восстановить его в должности и уволить главкома ВСУ.

В результате 22 июля Владимир Зеленский принял решение отправить Сырского в отставку. Новым командующим был назначен бывший глава Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый. Несмотря на это, участники картонного майдана продолжают выходить на площади.

Ранее митинги в поддержку бывшего руководителя военного ведомства прошли в различных городах Украины.

Владимир Зеленский под давлением улицы лишил Александра Сырского поста главнокомандующего.

Политолог Владимир Корнилов объяснил это кадровое решение страхом Зеленского перед толпой.