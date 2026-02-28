Tекст: Дмитрий Зубарев

Шеремет назвал слова Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине парадоксальными, передает РИА «Новости». Он отметил, что заявления украинского лидера идут вразрез с позицией жителей Крыма и здравым смыслом.

Шеремет подчеркнул: «Складывается явный парадокс. Зеленский готов уничтожить всю Украину, продолжая всем доказывать, что Крым был украинским, противореча при этом мнению самих крымчан и здравому смыслу».

Депутат напомнил, что 12 лет назад Запад вмешался во внутренние дела тогда еще суверенной Украины, что привело к вооруженному перевороту и приходу к власти неонацистов. По словам Шеремета, неонацисты не учли настроения жителей Крыма, которые на протяжении веков сохраняли связь с Россией и стремились вернуться домой.

Он добавил, что действия киевской власти, угрожавшей полуострову, стали причиной проведения плебисцита и последующего возвращения Крыма в состав России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 года. В крымском парламенте назвали выпад Зеленского в адрес россиян аморальным.