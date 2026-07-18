ВС России нанесли новые удары по портам и топливной инфраструктуре Украины

Tекст: Мария Иванова

В Минобороны сообщили о продолжении нанесения ударов по портам Украины.

В субботу утром отмечалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. В частности, в порту «Одесса» были поражены объекты инфраструктуры и резервуары с ГСМ, в порту «Черноморск» БПЛА атаковали два контейнеровоза – один в море, другой на разгрузке, а в районе острова Змеиный под удар попал сухогруз.

Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой.

В районе Рыбаковки уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

Отметим, что регулярные разрушительные удары российских войск по украинским портам разрывают налаженные годами логистические цепочки. Снабжение ВСУ сильно тормозится, что облегчает работу российским бойцам на фронте.

Кроме того топливная инфраструктура и беспилотные войска ВСУ также несут большие потери: их ликвидация идет по всей территории Украины.

Так, в ночь на 18 июля ВС РФ нанесли удары по целям в Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.

В районе населенного пункта Короп Черниговской области беспилотники «Герань-3 Сикер» уничтожили склад ГСМ, который использовался для заправки военной техники ВСУ.

В Синельниковском районе Днепропетровской области российские бойцы поразили очередную АЗС. В итоге число работающих автозаправок на Украине постоянно сокращается.

В субботу Минобороны также сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.