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Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой
Военные применили дроны «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения для точного поражения морского транспорта, который доставил технику для украинской армии на побережье Черного моря.
Российская армия нанесла два удара по контейнеровозу с военным грузом в порту Черноморск Одесской области. Для атаки применялись беспилотники «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения, сообщает Минобороны.
Оборонное ведомство также опубликовало соответствующие кадры с места событий.
Кроме того, операторы дронов «Герань-3 сикер» уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Черниговской области. Цель располагалась в районе населенного пункта Короп. Уничтоженный объект использовался для заправки техники подразделений украинских вооруженных сил.
В субботу утром сообщалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска нанесли 19 групповых ударов по украинским портам.
Ранее беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск. Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении сухогрузов и контейнеровоза в этой же гавани.
Видео ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.