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Минздрав рассказал о состоянии раненых при ударе БПЛА по складу WВ в Котовске
Минздрав: Пять человек тяжело ранены при атаке БПЛА на склад Wildberries
В результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Тамбовской области пострадали 22 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве.
После атаки дронов ВСУ на склад Wildberries в Тамбовской области экстренная медицинская помощь потребовалась десяткам сотрудников. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал ТАСС подробности о состоянии раненых.
«По оперативным данным, в больницы Тамбовской области госпитализированы 22 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на логистический центр. Состояние пятерых пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней степени тяжести», – заявил Кузнецов.
Представитель ведомства добавил, что трое пациентов проходят лечение амбулаторно. Пострадавшие получают уход в полном объеме при координации Федерального центра медицины катастроф. Для лечения также применяются телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников.
Позже власти региона заявили, что дроны ВСУ, ударившие по складу в Тамбовской области, были снабжены поражающими элементами для большего числа жертв. А СК России возбудил уголовные дела по фактам террористических атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в Котовске и Электростали Московской области.