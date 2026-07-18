Корецкий задекларировал 15 земельных участков в Константиновке и Дружковке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, передает РИА «Новости». Общая площадь этих земель, расположенных в Константиновской общине и подконтрольной ВСУ Дружковской общине, составляет около 261,5 тыс. квадратных метров. В четверг Верховная рада утвердила бывшего главу «Нафтогаза» Корецкого на посту руководителя кабмина.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.

Согласно декларации за 2025 год, семья Корецкого владеет 21 объектом недвижимости. Помимо участков в Донбассе, жена премьера имеет две территории в Волынской области площадью 1,7 тыс. и 1,9 тыс. квадратных метров. Также задекларирована квартира в Киеве на 233,9 квадратных метра, оформленная на Ульяну Климюк, которую украинские СМИ называют возможной дочерью жены Корецкого.

Финансовые активы нового премьера составляют более 3,44 млн долларов, из которых 1,46 млн хранятся наличными. На счетах в иностранных банках Швейцарии и Испании размещено 17,1 тыс. долларов. Жена Корецкого владеет денежными активами на сумму свыше 609 тыс. долларов. Кроме того, глава кабмина арендует дом в элитном поселке Козин под Киевом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады утвердили Сергея Корецкого на должность главы украинского правительства.

Новый премьер-министр оформил свои автомобили и несколько компаний на супругу.

Ранее российские войска полностью освободили город Константиновку в Донецкой народной республике.