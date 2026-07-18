Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!0 комментариев
При атаках ВСУ на Херсонскую область погибла пожилая женщина
Сальдо сообщил о гибели женщины и ранении восьмерых человек
За минувшие сутки в результате террористических ударов украинских войск по населенным пунктам региона погиб один человек, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.
Губернатор Владимир Сальдо сообщил о новых жертвах среди мирного населения Херсонской области. «Одна мирная жительница погибла, восемь человек пострадали из-за террористических ударов врага за минувшие сутки», – написал глава региона.
По его информации, в Голой Пристани из-за атаки беспилотника погибла женщина 1940 года рождения. В Великих Копанях пострадали двое местных жителей, один из которых отказался от госпитализации. В Виноградово дрон ударил по легковому автомобилю, раненый мужчина доставлен в Скадовскую больницу.
В Каховке, Алешках, Скадовске и Великой Лепетихе также зафиксированы раненые, все они госпитализированы. Кроме того, в 15 населенных пунктах региона, включая Новую Каховку и Чаплинку, повреждены жилые дома, магазины, автомобили и объекты инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад при артиллерийском ударе украинских формирований по региону также погибла пожилая женщина.
Месяцем ранее в результате массированных атак беспилотников скончался один человек. В марте жертвой обстрела жилого дома в Таврийском стала местная жительница.