Гусман: Семья продолжит дело Маслякова

Tекст: Валерия Городецкая

«Почти 60 лет я был частью этой замечательной истории под названием КВН и частью жизни, надеюсь, и судьбы Александра Васильевича. Могу сказать, что сегодня ушел из жизни великий человек, великий художник, великий создатель программ, не только КВН», – сказал Гусман, комментируя смерть телеведущего, его слова приводит ТАСС.

Режиссер Юлий Гусман долгие годы был бессменным членом жюри игр КВН.

Режиссер выразил уверенность, что семья Маслякова продолжит его дело. «Большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН, – сказал он. – Эта потеря невообразима и незаменима. Но все сделанное им никуда не пропадет. Жизнь у всех людей конечна. К сожалению, станция обозначена, совсем не многим великим художникам удается оставить о себе память на века. И я верю, что память, любовь и уважение к этому удивительному человеку пробьется сквозь слезы сегодняшнего дня, в будущее».

Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для всей России.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 1964-м, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе «Клуб веселых и находчивых», «Алло, мы ищем таланты!» и «Веселые ребята».

Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры «КВН», президентом Международного союза "КВН» и телевизионного творческого объединения «АМиК», которое производит эту программу.

Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Масляков также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».