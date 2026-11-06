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Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей
SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева
Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.
Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.
Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.
Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».
Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.
Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.