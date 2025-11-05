Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.0 комментариев
Сакс заявил о попытках США подорвать экономику Китая из зависти
США применяют санкции против Китая не из‑за реальных угроз, а из‑за стремления к мировому лидерству и зависти, заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в видеообращении на Международном экономическом форуме «Хунцяо» заявил, что Соединенные Штаты на протяжении десяти лет вводят односторонние санкции, пошлины и технологические ограничения в отношении Китая, передает ТАСС.
По словам Сакса, действия Вашингтона мотивированы «завистью, а не какой-либо глубокой и законной причиной». Экономист акцентировал внимание на том, что США отказались от принципов открытой торговли исключительно по политическим причинам, чтобы сохранить собственное превосходство в мире.
В качестве подтверждения эксперт сослался на статью Американского Совета по международным отношениям от 2015 года, в которой сообщается, что главной целью стратегии США в XXI веке должно быть поддержание мирового лидерства. В документе также отмечается необходимость контроля над технологиями совместно с союзниками для сдерживания военного и стратегического роста Китая.
Сакс добавил, что подобная политика длится уже десять лет, но оказалась неэффективной и ударила по американской экономике.
«Это продолжается уже десять лет, но такой подход не работает, он имеет эффект бумеранга», – отметил он. Экономист также подчеркнул, что жесткая торговая политика США изолирует их экономику и увеличивает число недоброжелателей.
Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть».
Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США планируют за два года значительно сократить зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая.
Китай и США разошлись в оценках итогов прошедшей встречи лидеров двух стран.