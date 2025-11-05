  • Новость часаМинобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    15 комментариев
    5 ноября 2025, 12:54 • Новости дня

    Сакс заявил о попытках США подорвать экономику Китая из зависти

    Экономист Сакс: США пытаются подорвать экономику Китая из-за зависти

    Tекст: Вера Басилая

    США применяют санкции против Китая не из‑за реальных угроз, а из‑за стремления к мировому лидерству и зависти, заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

    Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в видеообращении на Международном экономическом форуме «Хунцяо» заявил, что Соединенные Штаты на протяжении десяти лет вводят односторонние санкции, пошлины и технологические ограничения в отношении Китая, передает ТАСС.

    По словам Сакса, действия Вашингтона мотивированы «завистью, а не какой-либо глубокой и законной причиной». Экономист акцентировал внимание на том, что США отказались от принципов открытой торговли исключительно по политическим причинам, чтобы сохранить собственное превосходство в мире.

    В качестве подтверждения эксперт сослался на статью Американского Совета по международным отношениям от 2015 года, в которой сообщается, что главной целью стратегии США в XXI веке должно быть поддержание мирового лидерства. В документе также отмечается необходимость контроля над технологиями совместно с союзниками для сдерживания военного и стратегического роста Китая.

    Сакс добавил, что подобная политика длится уже десять лет, но оказалась неэффективной и ударила по американской экономике.

    «Это продолжается уже десять лет, но такой подход не работает, он имеет эффект бумеранга», – отметил он. Экономист также подчеркнул, что жесткая торговая политика США изолирует их экономику и увеличивает число недоброжелателей.

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть».

    Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США планируют за два года значительно сократить зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая.

    Китай и США разошлись в оценках итогов прошедшей встречи лидеров двух стран.

    4 ноября 2025, 18:08 • Новости дня
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем

    Экономист Лизан: Пересмотр таможенных правил увеличит товарооборот России и Китая

    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    @ Li Xiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Большое число таможенных регуляций долгое время тормозило развитие российско-китайской торговли. Поэтапное устранение излишних барьеров будет способствовать легализации «серого» импорта и росту товарооборота, заявил газете ВЗГЛЯД экономист и политолог Иван Лизан. Ранее в КНР состоялась встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Встреча российского премьера Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином подтверждает высокий уровень диалога Москвы и Пекина. Работа над совершенствованием контактов ведется безостановочно и представители двух государств регулярно подписывают различные соглашения, которые уточняют и дополняют уже оформленные рамки взаимодействия», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «Интересно, что подписанные соглашения во многом концентрировались на развитии сотрудничества КНР с российским Дальним Востоком. В частности, сельскохозяйственные договоренности, на мой взгляд, открывают новые возможности в сфере экспорта сои в Китай. Но не исключаю, что положительная динамика будет ощущаться и в других направлениях взаимодействия», – говорит он.

    «Примечательно, что договоренности, достигнутые в ходе визита Мишустина в КНР, также значительным образом скажутся и на изменении таможенного режима между нашими странами. Сейчас наша двусторонняя торговля, к сожалению, скована взаимными запретами и сложной процедурой оформления документов», – напоминает он.

    «Сформировалась абсурдная ситуация: нашим предпринимателям зачастую проще и дешевле вести торговлю через Киргизию или Казахстан. Это затормаживает процесс транспортировки товаров, приводит к их удорожанию и увеличивает риск формирования «серых схем». Но теперь Москва и Пекин договорились об упрощении таможенных норм и создания условий для оформления товаров по принципу «одного окна», – говорит собеседник.

    «Если все будет сделано грамотно, товарооборот в разы увеличится, поскольку многие сделки, проходившие в «серую», выйдут из тени. Интересно, что стороны пытаются автоматизировать перевозку. Пока, на мой взгляд, внедрение беспилотных систем транспортировки будет наиболее логично смотреться в рамках моста Благовещенск – Хэйхэ», – продолжает эксперт.

    «На нем можно выделить две полосы для движения «туда» и «обратно» и наладить циркуляцию грузовиков в обе стороны. Насколько это увеличит товарооборот – большой вопрос. Но как эксперимент – интересно. Может быть, это даст толчок развитию малых предпринимателей, поскольку такая перевозка будет относительно дешевой», – добавил он.

    «В этой связи интересно отметить готовность Китая и России участвовать в совместных разработках искусственного интеллекта. Сложно представить, как это сотрудничество будет выглядеть. В конечном счете наши страны в некотором роде соперники по данному направлению в той же Центральной Азии», – уточняет собеседник.

    «Поэтому, на мой взгляд, это выльется в несколько совместных проектов, которые не будут подразумевать значимого обмена технологиями, а также в программы по обмену кадров. Такой формат сыграет на руку как Москве, так и Пекину. При этом он не особо повредит интересам обоих государств», – рассуждает эксперт.

    «Что касается трансграничных розничных платежей – сам факт обсуждения партнерства в данной сфере значим. Ограничения в расчетах, вызванные западными санкциями, тормозят рост нашего товарооборота. Посмотрим, как именно будет развиваться данное направление взаимодействия. Пока понятно одно – если не будет успеха на этом векторе, то значимых достижений по другим сферам ждать также не стоит», – заключил Лизан.

    Ранее завершились переговоры главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский премьер отметил, что две страны связаны прочными культурно-гуманитарными отношениями, которые опираются на взаимные симпатии народов друг к другу.

    В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что диалог Пекина и Москвы устойчиво продвигается, пытаясь достигнуть все более высокоуровневого и высококачественного развития. Их беседа стала итогом визита Мишустина в КНР в рамках участия в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Ханчжоу.

    По окончании мероприятия страны подписали целый ряд документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, государства договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, а также учредить экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

    Комментарии (9)
    3 ноября 2025, 18:56 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Михаил Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР, в аэропорту его встретили почетный караул и представители обеих стран.

    Мишустин прибыл в Пекин после завершения рабочей программы в Ханчжоу, передает ТАСС. По информации корреспондента, официальная встреча с председателем КНР Си Цзинпином намечена на утро 4 ноября. Предыдущий раз главы встречались двадцатого декабря 2023 года, когда Мишустин посещал Пекин в рамках международного визита.

    В столичном аэропорту Пекина премьер-министра России встретили с особыми почестями: у борта был выставлен почетный караул, подняты флаги России и Китая. Михаила Мишустина приветствовали посол России в Китае Игорь Моргулов, помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Сообщалось, что главы правительств России и Китая подписали девять соглашений на встрече в Ханчжоу. Стороны заключили совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи премьер-министров двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.

    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи.

    Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с прошлым годом.

    Комментарии (5)
    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 13:49 • Новости дня
    Мишустин и Ли Цян подписали девять совместных документов

    Мишустин и Ли Цян на переговорах подписали девять совместных документов

    Мишустин и Ли Цян подписали девять совместных документов
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече в Ханчжоу главы правительств России и Китая заключили девять соглашений, включая совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи премьер-министров двух стран.

    В ходе визита в Китай председателя правительства России Михаила Мишустина подписаны девять документов, передает ТАСС. Среди них – совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

    Также в присутствии Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна были подписаны восемь дополнительных документов. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн подписали протокол заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова с членом Госсовета КНР Шэнь Ицинь подписали протокол о гуманитарном сотрудничестве.

    В число соглашений вошли документы, касающиеся изменений к соглашениям в области таможенного сотрудничества и противодействия незаконному перемещению ядерных материалов, а также фитосанитарных требований при экспорте продукции из России в Китай.

    Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт и замруководителя Главного таможенного управления КНР  Чжао Цзэнлянь утвердили протоколы по машу и пшеничным отрубям.

    В рамках визита были подписаны и другие соглашения о сотрудничестве в инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах и в сфере средств массовой информации.

    Подписана дорожная карта сотрудничества России и Китая по спутниковой навигации на 2026–2030 годы, а также принято совместное заявление по итогам реализации предыдущей дорожной карты за 2021–2025 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.

    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи.

    Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с прошлым годом.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 07:45 • Новости дня
    Россия и Китай объявили о развитии туристического направления и Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия и Китай согласовали комплекс мер по стимулированию туризма, торговле, научным исследованиям и совместным усилиям в развитии Арктики, что зафиксировано в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    В документе подчеркивается, что Москва и Пекин намерены укреплять сотрудничество в торговле услугами, особенно в области туризма и транспортных перевозок. В частности, стороны намерены продолжить оптимизировать услуги для граждан обеих стран для обеспечения трансграничных платежей, передает ТАСС.

    Двустороннее сотрудничество будет развиваться и в сфере страхования и перестрахования с целью стимулирования торговли и туризма между странами.

    Важным пунктом соглашений стало решение о развитии сотрудничества по вопросам Арктики, включая меры по повышению безопасности судоходства, созданию новых полярных судов и технологий, подготовке кадров и увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

    Москва и Пекин договорились совершенствовать структуру двусторонней торговли, делая ставку на развитие электронной коммерции, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров первичной переработки.

    Стороны подтвердили готовность совместно противодействовать ревизии итогов Второй мировой войны и защищать принципы Устава ООН. В числе прочего планируется подготовка дорожной карты двустороннего сотрудничества в области науки и технологий на период 2026–2030 годов.

    Обе страны выразили намерение поддерживать расчеты в национальных валютах, развивать сотрудничество в банковской сфере и на рынках капитала, а также продолжить партнерство между кредитными рейтинговыми агентствами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава правительства России Михаил Мишустин  прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели переговоры в Ханчжоу. Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи. Мишустин  выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с 2024 годом.  Во вторник, 4 ноября, Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР.

    Комментарии (2)
    3 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Китай
    Мишустин прибыл в Китай
    @ Правительство России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу на переговоры с главой правительства Китая Ли Цяном, сообщают информационные агентства.

    Мишустин прибыл в Китай для участия в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. Возле трапа самолета были подняты государственные флаги России и Китая, передает ТАСС.

    Глава российского правительства был встречен чрезвычайным и полномочным послом России в Китае Игорем Моргуловым, генеральным консулом Российской Федерации в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым, чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжаном Ханьхуэем и губернатором провинции Чжэцзян Лю Цзе.

    В рамках визита Мишустина запланированы переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сначала в формате тет-а-тет, затем с участием членов делегаций обеих стран. По итогам переговоров предстоит подписание ряда двусторонних документов, касающихся сотрудничества между Россией и Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первый вице-премьер Денис Мантуров прибыл в столицу Китая для участия в 12-м заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Комиссию с китайской стороны возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Комментарии (2)
    4 ноября 2025, 05:55 • Новости дня
    Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    В Пекине состоялась встреча главы правительства России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая завершила двухдневный визит российского премьера в Китай.

    Переговоры между Мишустиным и Си Цзиньпином прошли в Большом восточном зале Дома народных собраний, передает ТАСС.

    Перед началом встречи лидеры двух государств по протоколу обменялись рукопожатием и сделали совместную фотографию. Далее беседа продолжилась в официальном формате за закрытыми дверями, ее повестка не раскрывалась.

    Мишустина на переговорах сопровождали вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и Александр Новак, а также ряд министров, среди которых министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр финансов Антон Силуанов. В состав делегации также вошли представители МИД и Центрального банка России.

    Днем ранее, 3 ноября, Михаил Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР, в аэропорту его встретили почетный караул и представители обеих стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу. Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи. Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с 2024 годом.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Bloomberg: Нефтяные компании КНР стали избегать российской нефти

    Bloomberg: Нефтеперерабатывающие компании КНР избегают российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    В число затронутых опасениями покупателей российских сортов сырой нефти входит популярный сорт ВСТО, цены на который резко упали. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, опасения покупателей затронули около 400 тыс. баррелей в сутки, что составляет до 45% от общего объема импорта нефти Китаем из России.

    «По словам трейдеров, государственные гиганты, такие как Sinopec и PetroChina Co., пока воздерживаются от поставок, отменив часть российских поставок после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» в прошлом месяце. Более мелкие частные нефтеперерабатывающие компании, которых называют «чайниками», также воздерживаются, опасаясь штрафных санкций, аналогичных тем, что были применены к Shandong Yulong Petrochemical Co., недавно внесенной в черный список Великобританией и Европейским союзом», – пишет Bloomberg.

    США и их союзники ужесточают санкции как в отношении российских производителей, так и их потребителей, пытаясь остановить войну на Украине через лишение Москвы нефтяных доходов. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и любые ограничения на поставки, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам, отмечается в статье.

    «В число выгодоприобретателей могут войти США, которые заключили историческое торговое перемирие с Пекином на прошлой неделе на встрече лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Но санкции не являются полной потерей для Москвы. Находящаяся в черном списке компания Yulong, поставки которой были отменены западными поставщиками, активно переключилась на российскую нефть из-за отсутствия других вариантов», – сказано в материале.

    Напомним, власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» уже привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.

    Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются

    российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча председателя Госсовета КНР с российской делегацией прошла в Ханчжоу, где Ли Цян поделился рассказом о своем родном крае и его успехах.

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян поприветствовал премьер-министра России Михаила Мишустина и членов российской делегации в Ханчжоу.

    Ли Цян отметил: «Господин премьер-министр, я очень рад встретиться с вами и российскими коллегами в городе Ханчжоу. Это место, где я долго работал и жил. Китайцы часто говорят, что на небе есть рай, а на земле Ханчжоу. Это означает, что местные пейзажи столь очаровательны, а жизнь настолько комфортна, словно здесь – земной рай».

    Премьер подробнее рассказал, что Ханчжоу в последние годы сделал большой шаг вперед в научно-технических инновациях, а также превратился в новую платформу для открытости Китая внешнему миру, пишет ТАСС.

    Ли Цян подчеркнул, что проведение встречи с Мишустиным в Ханчжоу дает возможность российским гостям познакомиться с регионом и вместе найти новые направления для сотрудничества.

    Кроме того, глава китайского правительства напомнил, что провинция Чжэцзян, административным центром которой является Ханчжоу, является его малой родиной. В беседе с российским премьером Ли Цян поделился своей личной историей, отметив, что родился в июле 1959 года в уезде Жуйань, закончил Чжэцзянский сельскохозяйственный университет и прошел путь от сотрудника до губернатора Чжэцзяна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу на переговоры с главой правительства Китая Ли Цяном.

    В понедельник Мишустин и Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с традиционной церемонии фотографирования в государственной резиденции «Сиху».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встречалась с Ли Цяном и просила Пекин использовать влияние для организации переговоров между Россией и Евросоюзом.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 17:06 • Новости дня
    Россия и Китай обсудили строительство общей электростанции

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай рассматривают возможность создания совместной электростанции, чтобы обеспечить энергоснабжение сразу двух национальных рынков и укрепить партнерство в электроэнергетике.

    Россия и Китай ведут переговоры о строительстве совместной электростанции, передает ТАСС. Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил телеканалу «Россия-1», что такой проект позволит обеспечить энергией как отечественных, так и китайских потребителей. Подчеркивается, что стороны намерены расширить сотрудничество в сфере электроэнергетики.

    Новак также отметил, что поставки российских углеводородов в Китай сохраняются на прежнем уровне несмотря на санкции. За девять месяцев текущего года в Китай было поставлено 72 млн тонн нефти, что практически соответствует прошлогодним объемам. По газу зафиксирован рост на 31%, а поставки трубопроводного газа по проекту «Сила Сибири» выйдут на плановые мощности – 38 млрд кубометров.

    Еще одной важной темой стало увеличение доли расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах. Вице-премьер сообщил, что на сегодняшний день доля таких расчетов достигает 99%. Энергетическая сфера занимает более трети торгово-экономического взаимодействия между двумя странами и включает нефтегазовое сотрудничество, угольную отрасль, электроэнергетику и развитие возобновляемых источников энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подтвердил сохранение согласованных планов России и Китая по совместной разработке электростанции для будущей международной станции на Луне. Россия и Китай ведут совместную работу над этим проектом.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 08:33 • Новости дня
    Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин считают недопустимыми любые попытки конфискации или блокировки суверенных государственных активов, следует из документа по итогам 30 -й встречи глав правительств России и Китая.

    Москва и Пекин заявили о недопустимости конфискации и блокировки суверенных активов, передает ТАСС. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам тридцатой встречи глав правительств России и Китая, подчеркивается принцип «неукоснительного соблюдения международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности».

    «Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему», – отмечается в документе.

    Согласно позиции сторон, такие действия могут привести к разрушению основ современного мирового порядка в сфере экономики.

    Обе страны выступают за укрепление международного права и подчеркивают важность защиты суверенных имущественных прав государств. Москва и Пекин считают, что использование суверенных активов должно происходить только по согласию их владельца.

    Ранее власти Италии и Франции отказались передавать Украине замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    СМИ писали, что Украине угрожает потеря поддержки МВФ, если Евросоюз не одобрит передачу российских активов Киеву.

    Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    Мишустин заявил о росте турпотока между Россией и Китаем

    Мишустин отметил рост турпотока между Россией и Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с прошлым годом.

    Михаил Мишустин на 30-й встрече глав правительств двух стран заявил о надежде на рост туристических обменов между Россией и Китаем на фоне отмены виз для граждан России, передает ТАСС.

    По словам Мишустина, российские и китайские туристы проявляют возрастающий интерес к культуре и традициям друг друга.

    Он отметил: «Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов».

    Мишустин подчеркнул, что росту этого показателя способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в Китай. Безвизовый режим, по его словам, станет дополнительным стимулом для развития туристической сферы между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.

    Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что связи между Россией и Китаем сохраняют динамику даже в условиях внешнего давления и западных ограничений.

    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 10:31 • Новости дня
    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с традиционной церемонии фотографирования в государственной резиденции «Сиху» («Западное озеро»).

    Встреча между премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой Госсовета КНР Ли Цяном началась в государственной резиденции «Сиху» на Западном озере в Ханчжоу, передает ТАСС. Главы правительств двух стран начали мероприятие с традиционной церемонии фотографирования.

    После фотосессии Мишустин и Ли Цян прибыли в зал «Сянъи», где продолжили переговоры в формате «один на один», без участия делегаций. Это часть 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    В неформальной обстановке премьер-министры также пообщались до переговоров на одной из вилл резиденции, расположенной на берегу Западного озера, входящего во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Визит Мишустина в Ханчжоу носит личный подтекст – Чжэцзян является родным краем Ли Цяна, который занимал ряд ключевых должностей в провинции с 1976 по 2016 годы.

    Город Ханчжоу также значим для председателя КНР Си Цзиньпина, занимавшего здесь посты секретаря Партийного Комитета и председателя Постоянного комитета провинциального собрания в 2002–2007 годах. Таким образом, приглашение Мишустина в административный центр провинции символизирует доверие и уважение со стороны китайского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу для переговоров с главой правительства Китая Ли Цяном.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 08:14 • Новости дня
    Россия и Китай выступили за реформу ВТО и развитие глобальной торговли

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай договорились поддерживать усилия по реформе ВТО, выступая против протекционизма и односторонних ограничительных мер, следует из совместного коммюнике, принятого по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая.

    Россия и Китай договорились поддерживать реформу Всемирной торговой организации для повышения эффективности этой структуры, передает ТАСС. Соответствующее заявление содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств двух стран.

    «Стороны выступают за укрепление многосторонней торговой системы, центральную роль в которой играет Всемирная торговая организация, и поддерживают усилия по ее реформированию, включая восстановление полноценно функционирующей системы разрешения споров и совершенствование механизма принятия решений, с целью повышения эффективности и авторитета организации в текущих реалиях», – говорится в коммюнике.

    Кроме этого, Москва и Пекин подтвердили готовность продвигать процессы инклюзивной экономической глобализации, усиливать партнерский диалог и координацию в вопросах создания справедливых мировых финансовых и торговых систем. Особое внимание стороны намерены уделять расширению прав развивающихся стран в управлении мировой экономикой и предотвращению злоупотреблений монопольным положением со стороны отдельных государств.

    Также Россия останется участником «Группы друзей инициативы по глобальному развитию». Ожидается, что обе страны будут укреплять сотрудничество в этой сфере, помогая ускорить выполнение целей ООН по устойчивому развитию до 2030 года.

    В совместном документе отмечено намерение содействовать упрощению процедур торговли и поддерживать соблюдение ключевых принципов ВТО, таких как недискриминация и транспарентность. Москва и Пекин выступают против протекционизма, призывая к формированию открытых и честных условий для мировой торговли, а также к заключению новых соглашений на запланированной в 2026 году конференции ВТО в Камеруне.

    Дополнительно стороны договорились скоординировать свои позиции на международных площадках, включая ООН, ШОС, БРИКС и АТЭС. Особый акцент будет сделан на совместной работе против односторонних ограничительных мер и унилатерализма, а также на использовании неформального механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО.

    Россия и Китай согласовали комплекс мер по развитию туризма, торговли, научных исследований и сотрудничеству в Арктике.

    Напомним, в Пекине прошла встреча Михаила Мишустина и Си Цзиньпина, завершившая двухдневный визит российского премьера в Китай.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 11:35 • Новости дня
    Мишустин сообщил о развитии отношений России и Китая вопреки санкциям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин отметил в Ханчжоу, что связи между Россией и Китаем сохраняют динамику, несмотря на внешнее давление и западные ограничения.

    По его словам, отношения между Россией и Китаем продолжают укрепляться несмотря на западные санкции, передает ТАСС. «Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада», – подчеркнул глава правительства.

    Мишустин отметил, что нынешний год проходит под знаковым событием – 80-летием Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом. Совместное участие Владимира Путина и Си Цзиньпина в торжественных мероприятиях, по его словам, стало символом крепкой дружбы народов.

    Премьер-министр подчеркнул эффективную координацию исполнительной власти обоих государств в рамках юбилейной, 30-й встречи глав правительств и акцентировал внимание на устойчивом развитии торговых связей. По словам Мишустина, правительства двух стран выполняют задачи по развитию многопланового сотрудничества, диверсифицируя торговлю и обеспечивая предпринимателям благоприятные условия на обоих рынках.

    Особое внимание уделено инвестиционному взаимодействию – 1 декабря вступит в силу соглашение, подписанное в мае, стимулирующее новые совместные предприятия. Страны активно расширяют сотрудничество в энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере. Завершаются перекрестные годы культуры, в ходе которых прошло множество совместных мероприятий.

    Мишустин выразил благодарность китайской стороне за организацию встречи, а также передал поздравления Ли Цяну с успешным проведением пленума Компартии КНР, выразив уверенность в дальнейшем росте экономики Китая и улучшении жизни его граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин прибыл в Китай. Он начал переговоры с Ли Цяном в Ханчжоу.


    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Глава Роскосмоса рассказал о совместных лунных проектах России и Китая

    Глава Роскосмоса Баканов рассказал о совместных лунных проектах с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Китай ведут совместную разработку электростанции для будущей международной станции на Луне, подтверждено сохранение согласованных планов, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Россия и Китай продолжают координированные действия для создания лунной станции, передает ТАСС.

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что эти усилия строго соответствуют достигнутым в мае договоренностям, заключенным во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

    «В мае при визите господина Си Цзиньпина в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. [РФ и КНР] совместно реализовывают проекты создания электростанций», – сказал Баканов.

    В дополнение к лунным инициативам, Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян согласовали ряд документов по кооперации двух стран, включая дорожную карту по спутниковой навигации. В мае между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией был оформлен меморандум о строительстве электростанции для будущей Международной научной лунной станции. В «Роскосмосе» сообщили, что на новой станции планируется проведение фундаментальных научных исследований и тестирование технологий для длительной беспилотной работы, а также для потенциального присутствия человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы правительств России и Китая подписали девять соглашений, включая дорожную карту сотрудничества по спутниковой навигации на 2026–2030 годы.

    Спасательные силы Тихоокеанского флота совместно с представителями Роскосмоса и Росавиации провели тактико-специальное учение по обнаружению и эвакуации спускаемого космического аппарата при аварийной посадке в Японском море.

    Роскосмос ранее объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона».

    Комментарии (0)
