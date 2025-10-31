Bloomberg указало на расхождения в заявлениях Китая и США после встречи Си Цзиньпина и Трампа

Bloomberg: Китай и США по-разному оценили итоги саммита Си Цзиньпина и Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Сеуле китайская и американская стороны опубликовали разные заявления о достигнутых договоренностях, передает Bloomberg. Как отмечают журналисты агентства, многие детали соглашений, особенно касающиеся будущего TikTok в США, пока остаются неясными или описаны сторонами по-разному.

Например, Дональд Трамп оценил встречу как «12 из 10» и заявил, что были финализированы многие решения, в то время как Китай сообщил о «позитивных результатах на основе равенства и взаимной выгоды». Также США обещают на год приостановить действие так называемого правила BIS 50% в обмен на отказ Китая от части экспортных ограничений на редкоземельные элементы, однако китайское заявление не упоминает о прежних ограничениях.

В вопросе сельского хозяйства американская сторона объявила о немедленных крупных закупках Китаем американских соевых бобов и другой продукции, тогда как Китай сообщил лишь о согласии расширять торговлю. По теме борьбы с фентанилом Трамп объявил о снижении пошлины на китайские товары с 20% до 10% после обещания Пекина работать над прекращением поставок прекурсоров для наркотиков, тогда как КНР заявила только о снятии части пошлин и достижении согласия по сотрудничеству.

Также расхождения были замечены в частях, касающихся тарифов, судостроения, инвестиций и вопроса о TikTok. Американские чиновники заявили о скорой продаже TikTok, в то время как в заявлении Китая отмечается лишь готовность работать с США для урегулирования вопроса. На отдельные темы, такие как чипы и энергетика, странами даны разные или вообще отсутствующие комментарии.

Напомним, в Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай сможет сыграть роль в урегулировании ситуации на Украине.

Вашингтон и Пекин согласовали годовую заморозку торговых ограничений.