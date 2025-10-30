Китай и США согласовали годовую заморозку торговых ограничений

Tекст: Елизавета Шишкова

США и Китай решили на год отложить введение новых односторонних торговых ограничений, передает Bloomberg.

Минкоммерции Китая объявило, что Вашингтон согласился на отсрочку так называемого «правила 50%», по которому дочерние компании подпавших под санкции китайских фирм должны были бы соблюдать те же ограничения. Эта мера могла серьезно затронуть ведущие корпорации, такие как Huawei Technologies и производители чипов. В ответ Китай в течение года также не будет ужесточать свои экспортные ограничения на редкоземельные металлы, что было бы чувствительным для технологической и автомобильной отрасли.

Параллельно стороны решили снизить втрое пошлины на товары, связанные с производством фентанила, и приостановить аналогичные взаимные тарифы, а Китай возобновит закупки американской сои. Также стороны намерены продолжить переговоры по вопросу деятельности TikTok в США.

Президент США Дональд Трамп, покидая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, назвал переговоры исключительно удачными: «На шкале от нуля до десяти – двенадцать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что не намерен усиливать торговые меры против Китая из-за закупок нефти у России.

Bloomberg отметило, что новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» могут изменить баланс на мировом рынке нефти и поставить под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.

Президент США Дональд Трамп допустил прекращение экспорта американских самолетных комплектующих в Китай на фоне эскалации торгового спора.