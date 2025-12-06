В Госдуме рассказали о правилах оформления повышенной пенсии в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пенсионеры могут претендовать на добавки к пенсии по старости при наличии нетрудоспособных иждивенцев, сообщает ТАСС. Панеш рассказал, что до 31 декабря 2025 года включительно можно подать заявление на доплату, если в семье есть дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, супруги или родители с инвалидностью.

Панеш подчеркнул: «Конец года для пенсионера – это важный момент для проверки того, все ли основания для повышенной пенсии учтены». Закон позволяет пенсионерам получить прибавку в размере трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, но не более чем за троих. Размер доплаты в 2026 году составит примерно 3195 рублей за одного иждивенца, около 6390 рублей за двоих и до 9585 рублей за троих.

Для оформления доплаты понадобятся следующие документы: свидетельства о рождении, справка из вуза, документы об инвалидности, а также подтверждение отсутствия собственной пенсии у иждивенца. Если пенсионер достигнет 80 лет или получит первую группу инвалидности к концу 2025 года, фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится. Также Панеш отметил, что уход за пенсионером другим человеком лучше оформить официально через заявление и подтверждающие документы.

Еще одним основанием для повышения фиксированной выплаты является стаж работы в сельском хозяйстве (не менее 30 лет) либо в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Если необходимый стаж отсутствует в электронных данных, можно запросить справки у бывших работодателей и подать документы до конца года для перерасчета надбавки.

Панеш добавил, что если итоговая сумма выплат ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, Социальный фонд назначает соответствующую доплату. Важно проверить доходы перед новым годом и своевременно обратиться за назначением доплаты, чтобы она была учтена при первых выплатах 2026 года. Также будущим пенсионерам стоит помнить: пенсия начисляется с момента подачи заявления, но не ранее даты возникновения права.

