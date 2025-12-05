В Госдуме предложили повысить минимальную пенсию до 50 тыс. рублей

Депутат Миронов предложил увеличить минимальный размер пенсии до 50 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующее обращение направлено председателю Социального фонда России Сергею Чиркову. Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и председатель профильного думского комитета Яна Лантратова, передает РИА «Новости».

В письме, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится: «Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 тыс. рублей». Как отметил Миронов, сейчас минимальная пенсия составляет примерно 13,3 тыс. рублей, что ниже федерального прожиточного минимума пенсионера, который установлен в размере 15,2 тыс. рублей.

Миронов подчеркнул, что повышение пенсии до 50 тыс. рублей «позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения». Лантратова добавила, что эта мера обеспечит минимальный комфорт и поможет вернуть старшему поколению активную роль в социально-экономической жизни страны.

По словам Лантратовой, повышение минимальной пенсии связано с целями национального проекта «Демография» и должно рассматриваться как показатель ответственности государства перед гражданами.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что с 1 декабря повысят пенсии тем, кто имеет право на перерасчет: это лица старше 80 лет, инвалиды первой группы и недавно уволившиеся граждане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для получения в старости средней пенсии в России нужно накопить не менее 111,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов, что соответствует примерно 27,6 лет страхового стажа.

С 1 января 2026 года российские страховые пенсии по старости увеличатся на 7,6%, что составит прибавку около двух тысяч рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.