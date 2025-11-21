Названа необходимая сумма баллов для средней пенсии

Экономист Благова: Для средней пенсии в старости россиянам нужно от 111,8 ИПК

Tекст: Вера Басилая

Экономист Софья Благова заявила, что для выхода на среднюю пенсию размером около 25 198,92 рубля россиянам необходимо накопить минимум 111,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). По ее словам, такой показатель при среднем уровне зарплат соответствует страховому стажу примерно 27,6 года. Отмечается, что фактическое число необходимых баллов может меняться в зависимости от региона из-за различий в доходах, передает «Газета.Ru».

Россиянам для назначения страховой пенсии по старости требуется не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. ИПК рассчитывается с 2015 года на основании суммы страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд России.

Благова пояснила, что ежегодно можно заработать максимум 10 баллов, если заработная плата достигает установленного нормативного размера страховых взносов (НСВ), который на 2025 год составляет 441 991,8 рубля. Работодатель направляет 22% зарплаты на обязательное пенсионное страхование, из которых 16% идут на расчет ИПК.

Экономист уточнила, что зарабатывая на уровне минимального размера оплаты труда (22 440 рублей), работник за год получит около 0,98 балла. При средней зарплате по стране – 92 866 рублей – начисляется примерно 4,05 ИПК в год. Пенсия определяется по формуле: баллы умножаются на стоимость одного балла плюс фиксированная выплата. В 2025 году стоимость одного балла составляет 145,69 рубля, фиксированная выплата – 8907,70 рубля.

