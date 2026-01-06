Президент Колумбии бросил вызов Трампу после ареста Мадуро

После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.0 комментариев
Президент Колумбии Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро
Президент Колумбии Густаво Петро заявил о готовности к личной встрече с главой США Дональдом Трампом после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро и угроз военного вмешательства.
Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резким обращением к Дональду Трампу после громкого задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает The Express.
В ответ на слова Трампа о возможной военной операции в Колумбии и обвинения в адрес Петро, колумбийский лидер бросил вызов: «Приходи за мной, я тебя жду!»
Петро подчеркнул: «Не угрожай мне, я подожду тебя здесь, если хочешь. Я не принимаю ни вторжений, ни ракет, ни убийств – только разведданные. Приходи, поговорим лицом к лицу с фактами, а не с ложью». Он также обвинил «политические мафии» Колумбии в гибели 700 тыс. человек и росте неравенства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к производству кокаина и допустил возможность проведения операции против него.
В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула отказ от присутствия американских войск и назвала угрозы Трампа о вторжении не заслуживающими серьезного отношения.
Задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США показали стремление Трампа к доминированию Америки в западном полушарии.