Трамп пригрозил главе Колумбии захватом, как Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил о причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.
Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве и продаже кокаина, передает РИА «Новости». Американский лидер заявил журналистам, что Колумбией управляет «больной человек», который занимается изготовлением наркотика и отправляет его в США. Трамп добавил: «Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США».
Густаво Петро резко ответил на эти обвинения, призвав Трампа прекратить клевету. «Моего имени за 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле – ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп», – написал Петро в соцсети Х.
Колумбийский президент отметил, что судебная система страны независима от исполнительной власти и контролируется оппозицией, поэтому не может использоваться для сокрытия преступлений. По его словам, все материалы о деятельности крупнейших наркокартелей доступны в открытых архивах судов.
Петро также заявил, что Трамп не знаком с историей Колумбии, поэтому его критика ошибочна. Президент напомнил, что помогал американским офицерам-экспертам по расследованиям наркопреступлений, когда был сенатором.
Кроме того, Густаво Петро выразил сомнения относительно обвинений США в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги. Он подчеркнул, что их имена не фигурируют в судебных архивах Колумбии по делам о наркоторговле и назвал обвинения политически мотивированными, сформулированными венесуэльской оппозицией.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.