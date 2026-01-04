Рубио: Операция США в Венесуэле не была военной

Tекст: Вера Басилая

Рубио уточнил в интервью, что действия США против Венесуэлы не подпадают под определение военной операции, передает ТАСС.

По его словам, операция по задержанию Николаса Мадуро и удары по объектам инфраструктуры страны были проведены в поддержке Министерства юстиции США и основывались на обвинениях, выдвинутых окружным судом Южного округа Нью-Йорка.

«Это было другое. Это была операция правоохранительных органов», – заявил Госсекретарь США.

The Washington Post отмечает, что Пентагон уведомил Конгресс об операции уже после ее завершения. При этом на вопрос, может ли захват главы государства и бомбардировка территории суверенной страны считаться военной акцией, Рубио ответил, что действия американской стороны не были военными ударами в военных целях, а поддерживали органы юстиции.

Рубио сообщил, что в Венесуэле сейчас отсутствуют американские войска.

«Все знают, что ВС США были там примерно два часа, когда они вошли, чтобы захватить Мадуро», – отметил Рубио.

Он добавил, что эти действия не требовали одобрения Конгресса, поскольку не были вторжением, а представляли собой расширенную военную операцию.

Относительно оппозиционной деятельности в Венесуэле Рубио пояснил, что США не будут работать с местной оппозицией, так как сейчас приоритетом является решение насущных проблем, связанных с республикой. Он отметил, что американская администрация ожидает от нового венесуэльского правительства большей уступчивости и сотрудничества. Ранее Трамп выразил сомнение в лидерских перспективах Марии Корины Мачадо, указав на отсутствие у нее поддержки внутри страны.

В Венесуэле введено чрезвычайное положение после захвата Николаса Мадуро и его супруги американским спецназом. В Вашингтоне обсуждается назначение спецпосланника для координации действий в стране.

После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности размещения американских войск в Венесуэле. Он также сообщил, что США временно будут управлять Венесуэлой.

Вашингтон желает влиять на принятие ключевых политических решений в стране и развитие нефтяного сектора.