    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    4 января 2026, 17:43

    WP: США могут назначить спецпосланника по Венесуэле

    WP: Администрация Трампа может назначить спецпосланника по Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    В Венесуэле введено чрезвычайное положение после того, как американский спецназ захватил Николаса Мадуро и его супругу, а в Вашингтоне обсуждается назначение спецпосланника для координации дальнейших действий, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post (WP), администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначения спецпосланника по Венесуэле для поддержки госсекретаря Марко Рубио в управлении ситуацией после недавних событий, передает ТАСС.

    Источники издания отмечают, что назначение обсуждается на фоне похищения Николаса Мадуро и его супруги американским спецназом, после чего они были вывезены в США.

    По данным The Washington Post, операция по захвату Мадуро стала значимым успехом для Марко Рубио внутри администрации США. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс долгое время был против вмешательства в смену неугодных Вашингтону политических режимов, однако в этот раз его позиция не была учтена.

    Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе, а действия Вашингтона назвал военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение, ситуация остается напряженной.

    В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу.

    В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США.

    Ожидается, что пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    Bloomberg сообщало, что после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро Вашингтон рассматривает кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую управленческую позицию.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут быть размещены в Венесуэле.

    Он также сообщил, что США планируют управлять Венесуэлой на время переходного периода.

    Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    3 января 2026, 21:30
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова

    Политолог Тимофей Бордачев обратил внимание на высказывание президента США Дональда Трампа в адрес президента Колумбии Густаво Петро на фоне захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что Трамп выступил с угрозой в адрес президента Колумбии.

    «Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», – указал американский лидер.

    В ответ на эту реплику политолог вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», описывающую момент, когда Остап Бендер, выступая перед шахматистами в Васюках, входит в раж и начинает импровизировать: «Остапа понесло. Он чувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

    Напомним, Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода. Он также сообщил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле

    Президент США отметил, что Вашингтон также будет влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп превращает Венесуэлу в Гаити.

    3 января 2026, 19:49
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой запечатлен президент Венесуэлы Николас Мадуро, ранее похищенный американскими силовиками.

    Трамп в соцсетях опубликовал фото Мадуро на борту военного американского корабля Iwo Jima, передает ТАСС.

    На этом снимке венесуэльский лидер запечатлен в спортивном костюме, на глазах у него черная маска. В руках у политика бутылка воды.

    До этого Трамп заявлял, что Мадуро вывезли из Венесуэлы на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США спал дома.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 07:35
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине

    Berliner Zeitung назвала атаку США на Венесуэлу сигналом Украине

    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    @ Stringer/dpa/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Разочарование на Украине нарастает не только из-за ситуации на фронте, но и из-за Венесуэлы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, что, хотя для Запада ослабление этого союзника России может выглядеть как успех, на Украине эту ситуацию воспринимают иначе.

    «Хотя реальные попытки Трампа установить мир между Украиной и Россией в конечном итоге обернулись бы скорее капитуляцией для первой, президент США – со своими непредсказуемыми изменениями курса – все еще представляет собой один из немногих проблесков надежды для местного населения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Однако США заподозрили в том, что, извлекая уроки из своих действий против Венесуэлы, Вашингтон потерял всякий интерес к прекращению войны на Украине.

    «Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», – цитирует газета солдата из Харькова.

    Еще со времен переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Украине подозревали, что политические лидеры договорились о чем-то явно невыгодном для Киева, что добавило долю разочарований украинской стороне.

    «В то время широко распространялись слухи о том, что между двумя лидерами обсуждалась сделка, предоставляющая США более или менее полную свободу действий в Венесуэле, а взамен – России на Украине», – резюмировала BZ.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.  Глава Белого дома также заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    3 января 2026, 20:02
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация берет в свои руки управление над Венесуэлой на переходный период, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона пытается не допустить вмешательства третьей стороны.

    Также Трамп сообщал, что Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    Напомним, нефтяные объекты государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A. Венесуэлы остались невредимы после авиаударов Соединенных Штатов Америки.

    4 января 2026, 05:41
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков считает, что ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, не борьба с контрабандой наркотиков и не захват президента страны Николаса Мадуро, потому что первое не более, чем предлог, а второе не более, чем средство достижения цели.

    «Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам. Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы наряду с демонстрацией американской силы», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков считает, что к этой сверхцели было приурочено и вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Это вывело тему «смены режима» в Венесуэле на один из первых планов в мировых СМИ.

    Сенатор называет это «информационной подготовкой операции».

    «Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил [американский президент Дональд] Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», – обратил внимание Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.

    Глава Белого дома заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы. При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    4 января 2026, 02:30
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл на базу Национальной гвардии ВВС Стюарт в штате Нью-Йорк после масштабной операции США, но еще до этого на венесуэльскую пару стали готовить документы.

    Мадуро должен предстать перед федеральным судом Манхэттена на следующей неделе по обвинениям в хранении наркотиков и оружия.

    «Прежде чем президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес покинули самолет на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Нью-Йорке, власти уже начали процедуру их оформления», – сообщил главный аналитик CNN по правоохранительным органам и разведке Джон Миллер Саре Сиднер.

    По словам Миллера, у пары будут взяты биометрические данные, отпечатки пальцев и фотографии, прежде чем их информация будет внесена в систему Таможенной и пограничной службы США.

    Пара должна пройти медицинский осмотр, прежде чем отправиться в столичный центр содержания под стражей, где, по словам Миллера, их снова оформят перед предъявлением обвинения, «которое, вероятно, состоится в понедельник».

    По словам сотрудника правоохранительных органов, осведомленного о ситуации, Флорес в настоящее время проходит медицинское обследование.

    В столичном следственном изоляторе, по словам Миллера, они будут содержаться в качестве заключенных, подпадающих под действие специальных административных мер, под усиленной охраной и, возможно, в изоляции друг от друга.

    «Это, безусловно, будет изменением образа жизни для человека, который жил в роскоши, получая миллионы долларов, которые, по утверждению федерального правительства, были незаконно присвоены наркокартелями… в место, которое давно критикуют как суровое тюремное учреждение, нуждающееся в ремонте, улучшении санитарных условий, медицинского обслуживания и так далее. Для президента Мадуро это будет шоком», – сказал Миллер.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом страны. NBC сообщил о прибытии самолета с Мадуро и его супругой на американскую авиабазу Стюарт.

    4 января 2026, 13:32
    NYT: Мадуро отверг предложение США уехать в Турцию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года, об этом газете The New York Times (NYT) сообщил американский чиновник.

    Соединенные Штаты сделали предложение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну и выехать в Турцию, однако венесуэльский лидер резко отказался, передает ТАСС. Американский чиновник сообщил изданию, что Вашингтон направил это предложение 23 декабря 2025 года.

    Как отмечает NYT, Мадуро «гневно отверг этот план», что, по словам источника, продемонстрировало его нежелание серьезно рассматривать любые инициативы со стороны США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    4 января 2026, 16:39
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    События в Венесуэле должны быть уроком для Грузии в плане отношений с большим и сильным соседом, заявил в воскресенье исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия должна принять случившееся в Венесуэле как еще один урок – когда у тебя есть большой и сильный сосед, то нельзя оказываться в лагере противостоящих ему в надежде на гипотетическую помощь извне», – заявил Шакаришвили, сообщает телекомпания POSTV.

    «Это реальность. Грузии нельзя оказываться в лагере тех, кто воюет с Россией», – отметил политик.

    По словам Вахтанга Шакаришвили, Украина уже оказалась в разрушившей эту страну войне.

    «Грузии же такая политика в 2008 году принесла войну и «оккупацию» территорий, поэтому надо работать над нейтралитетом Грузии!» – заявил исполнительный секретарь «Единой нейтральной Грузии».

    Ранее этот политик назвал «абсурдной» существующую в Конституции Грузии с 2017 года статью о курсе в НАТО и Евросоюз. На съезде партии в начале декабря прошлого года было заявлено о ее участии в парламентских выборах-2028.

    МИД Грузии в воскресенье в социальных сетях призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией.

    4 января 2026, 13:24
    Названы возможные цели США после Венесуэлы

    The Guardian: Дания и Иран могут стать следующими целями США после Венесуэлы

    Названы возможные цели США после Венесуэлы
    @ REUTERS/Lukas Barth

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле, пишет The Guardian.

    Как отмечает The Guardian, действия Вашингтона в Каракасе вызывают тревогу у руководства этих стран, передает РБК. По мнению издания, президент США Дональд Трамп ранее уже демонстрировал готовность к радикальным шагам в отношении Ирана и Дании.

    Газета напоминает, что несколькими днями ранее Трамп публично заявил, что «США вооружены и готовы прийти на помощь иранцам, протестующим в связи с падением курса валюты и ростом цен». Кроме того, в декабре американский лидер пригрозил Ирану «серьезными последствиями» за продолжение работы над ракетными и ядерными проектами.

    Кроме того, издание подчеркивает, что в Вашингтоне не скрывают интереса к Гренландии. В декабре датская военная разведка заявила, что США представляют угрозу национальной безопасности страны, после того как американские чиновники открыто говорили о планах установить контроль над этим регионом всеми доступными средствами.

    В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу. В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США. Ожидается, что пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    4 января 2026, 14:53
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США

    Посол Дании призвал уважать целостность страны после публикации карты Гренландии

    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    @ Anne-Sophie Wittwer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США.

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после появления в соцсети карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США, передает ТАСС.

    Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

    Ранее 22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри после решения Дональда Трампа о назначении спецпосланника по Гренландии. Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, заявив, что Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности и будет защищать интересы США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    Спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в Соединенные Штаты, где пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    СМИ писали, что следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле могут стать Дания и Иран.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил уверенность, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого требуется серьезная подготовка.

    3 января 2026, 18:42
    Житель Каракаса рассказал, как происходила атака США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атака американских сил на венесуэльскую столицу и его окрестности произошла 1.00 по местному времени, телетрансляции отсутствовали, информацию можно было узнать только онлайн, рассказал Житель Каракаса Луис Рафаэль.

    Основные удары пришлись на военные объекты в Каракасе и на острове Маргарита, в том числе на телекоммуникационные вышки, сказал собеседник ТАСС.

    «Сейчас все в порядке», – добавил он.

    Рафаэль пояснил, что семья разбудила его в 3.00 по местному времени после атаки на аэропорт.

    «Когда я открыл телефон, я увидел фото и видео со всеми разрушениями, причиненными американцами в Каракасе. Но никаких трансляций по ТВ не было, потому что в Венесуэле все происходит в онлайне», – сказал житель Каракаса.

    Собеседник добавил, что в городе сохраняется относительно спокойная обстановка.

    Ранее сообщалось, что сотни сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро вышли на центральные улицы Каракаса с требованием предоставить доказательства, что их лидер и первая леди Силия Флорес живы.

    Работающий в Каракасе россиянин Иван Павлов отмечал, что во время ракетных ударов по объектам в Каракасе жители города не услышали звук работающих сирен оповещения.

    3 января 2026, 22:58
    Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным законным президентом
    Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным законным президентом
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании Совета национальной обороны Венесуэлы вице-президент Делси Родригес заявила, что у страны есть один президент, имя которого Николас Мадуро, а США начали беспрецедентную военную агрессию.

    «В этой стране есть только один президент, которого зовут Николас Мадуро Морос», – заявила вице-президент Делси Родригес на заседании, которое транслировал телеканал Telesur.

    Родригес осудила «беспрецедентную» военную агрессию США против Венесуэлы, совершенную в 1.58 утра, которая завершилась незаконным похищением президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес.

    «Это агрессия под надуманными предлогами», – подчеркнула она.

    Родригес заявила, что истинная цель операции США – «смена режима в Венесуэле», которая позволит Вашингтону «захватить наши энергетические, минеральные и природные ресурсы». Она призвала международное сообщество осознать эту истину.

    После заседания вице-президент Родригес потребовала немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, подтвердив, что он является «единственным президентом Венесуэлы».

    Она указала на то, что венесуэльцы сегодня очень ясно осознали значимость принадлежащих им энергоресурсов.

    Вице-президент Венесуэлы также выразила благодарность за международную поддержку, отметив, что сообщество «объединило усилия и заявило свой протест» из Китая, России, Латинской Америки, Карибского бассейна, Африки и Азии. Она заявила, что правительства во всем мире шокированы этим нападением, которое она назвала «поистине позорным».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории, заявил президент США  Дональд Трамп. Он также сообщил, что США на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Сколько продлится этот период, он не указал. Глава Белого дома заявил, что США станут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    3 января 2026, 21:56
    Главы МИД России и Белоруссии потребовали немедленно освободить Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский и белорусский министры иностранных дел Сергей Лавров и Максим Рыженков заявили, что США следует немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

    Дипломаты провели телефонный разговор, в ходе него они акцентировали внимание на там, что необходимо обязательно освободить Мадуро и его супругу, а также восстановить его полномочия как главы государства, передает ТАСС.

    Министры отметили, что важно в кратчайшие сроки создать условия для урегулирования ситуации в Венесуэле дипломатическим путем с учетом принципов международного права.

    Лавров и Рыженков указали на необходимость скорейшего диалога между сторонами и подчеркнули значимость мирного разрешения кризиса.

    Главы ведомств выразили обеспокоенность развитием политической ситуации и призвали к укреплению прямого общения между всеми заинтересованными участниками внутри страны.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора. Он также отметил, что США могут разместить на венесуэльской территории свой воинский контингент.

    Россия призвала США освободить похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

    При этом Трамп отмечал, что не ждет ухудшения отношений с Россией из-за военной американской операции в Венесуэле.

    3 января 2026, 20:34
    Пентагон раскрыл детали операции в Венесуэле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Операция по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро разрабатывалась несколько месяцев, миссия стала результатом межведомственного сотрудничества, к ее реализации тщательно готовились в условиях секретности, заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

    Миссию проводили в темное время суток, ее разрабатывали исходя из многолетнего опыта интеграции сложных операций, заявил Кейн, передает ТАСС.

    Оказавшийся под огнем американский спецназ вступил в боестолкновения с вооруженными силами Венесуэлы при отходе на плавучую базу. Кейн подчеркнул успешное завершение эвакуации, было несколько стычек. По его словам, все военнослужащие смогли вернуться на базы, несмотря на ожесточенное сопротивление.

    Военные США атаковали венесуэльскую систему ПВО, чтобы обеспечить безопасность пролета вертолетов спецназа. Применялись истребители F-35, F-22, F-18 и бомбардировщики B-1, а также беспилотные летательные аппараты, добавил Кейн, передает РИА «Новости».

    Один из вертолетов получил повреждения, но успешно завершил полет после ответного огня с подавляющей силой.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что американские военные соорудили точную копию дома президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также он рассказывал, что Мадуро из Венесуэлы вывезли на вертолете.

    4 января 2026, 02:15
    NYT заявила о десятках погибших при атаке США на Венесуэлу

    Tекст: Катерина Туманова

    Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу в субботу, причем среди них как военнослужащие, так и мирные жители, заявила газета NYT.

    «По меньшей мере 40 человек погибли в результате субботнего нападения на Венесуэлу, включая военнослужащих и мирных жителей, сообщил высокопоставленный венесуэльский чиновник, говоривший на условиях анонимности», – пишет New York Times (NYT).

    Более 150 американских самолетов были направлены для уничтожения средств ПВО, чтобы военные вертолеты могли доставить войска, штурмовавшие позиции Мадуро, сообщили американские официальные лица.

    Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп рассказал, что наблюдал за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва призвала США освободить Мадуро. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Даже на военной авиабазе Стюарт, куда прибыл самолет с Мадуро и его супругой, нашлись протестующие с плакатами.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом и сообщила о готовности страны защищать свои ресурсы.

