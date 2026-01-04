WP: США могут назначить спецпосланника по Венесуэле

WP: Администрация Трампа может назначить спецпосланника по Венесуэле

Tекст: Вера Басилая

По данным The Washington Post (WP), администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначения спецпосланника по Венесуэле для поддержки госсекретаря Марко Рубио в управлении ситуацией после недавних событий, передает ТАСС.

Источники издания отмечают, что назначение обсуждается на фоне похищения Николаса Мадуро и его супруги американским спецназом, после чего они были вывезены в США.

По данным The Washington Post, операция по захвату Мадуро стала значимым успехом для Марко Рубио внутри администрации США. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс долгое время был против вмешательства в смену неугодных Вашингтону политических режимов, однако в этот раз его позиция не была учтена.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе, а действия Вашингтона назвал военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение, ситуация остается напряженной.

В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу.

В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США.

Ожидается, что пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

Bloomberg сообщало, что после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро Вашингтон рассматривает кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую управленческую позицию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут быть размещены в Венесуэле.

Он также сообщил, что США планируют управлять Венесуэлой на время переходного периода.

Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.